https://ria.ru/20250922/bespilotnik-2043439102.html
На подлете к Ярославлю сбили три украинских БПЛА
На подлете к Ярославлю сбили три украинских БПЛА - РИА Новости, 22.09.2025
На подлете к Ярославлю сбили три украинских БПЛА
Три украинских БПЛА были сбиты на подлёте к Ярославлю, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T07:52:00+03:00
2025-09-22T07:52:00+03:00
2025-09-22T07:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
ярославль
ярославская область
черное море
михаил евраев
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Три украинских БПЛА были сбиты на подлёте к Ярославлю, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. По данным Минобороны РФ, дежурные средства российской ПВО в ночь на понедельник сбили 114 украинских беспилотников над десятью российскими регионами, Азовским и Черным морями. Над Ярославской областью были уничтожены три дрона. "На подлете к Ярославлю отражена атака трех украинских БПЛА. Разрушений и пострадавших нет", - уточнил губернатор в своем Telegram-канале. Евраев отметил, что на территории региона могут находиться фрагменты беспилотника, которые важны для следствия, и призвал жителей не приближаться к ним. "Работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности в регионе продолжается", - написал губернатор.
https://ria.ru/20250922/bpla-2043437259.html
ярославль
ярославская область
черное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfc3b55c6464cd0dcf793ae542e1c30e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ярославль, ярославская область, черное море, михаил евраев, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ярославль, Ярославская область, Черное море, Михаил Евраев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
На подлете к Ярославлю сбили три украинских БПЛА
Евраев: ПВО сбила 3 украинских беспилотника на подлете к Ярославлю