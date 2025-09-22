https://ria.ru/20250922/bespilotnik-2043439102.html

На подлете к Ярославлю сбили три украинских БПЛА

На подлете к Ярославлю сбили три украинских БПЛА - РИА Новости, 22.09.2025

На подлете к Ярославлю сбили три украинских БПЛА

Три украинских БПЛА были сбиты на подлёте к Ярославлю, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Три украинских БПЛА были сбиты на подлёте к Ярославлю, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. По данным Минобороны РФ, дежурные средства российской ПВО в ночь на понедельник сбили 114 украинских беспилотников над десятью российскими регионами, Азовским и Черным морями. Над Ярославской областью были уничтожены три дрона. "На подлете к Ярославлю отражена атака трех украинских БПЛА. Разрушений и пострадавших нет", - уточнил губернатор в своем Telegram-канале. Евраев отметил, что на территории региона могут находиться фрагменты беспилотника, которые важны для следствия, и призвал жителей не приближаться к ним. "Работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности в регионе продолжается", - написал губернатор.

