На трассе в Приморье опрокинулся бензовоз
10:56 22.09.2025 (обновлено: 11:19 22.09.2025)
На трассе в Приморье опрокинулся бензовоз
происшествия
приморский край
ВЛАДИВОСТОК, 22 сен – РИА Новости. Бензовоз опрокинулся на федеральной трассе "Уссури" в Михайловском районе Приморья, движение ограничено в обоих направлениях, сообщает краевое УМВД."В Михайловском районе на 627 км федеральной трассы А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток произошло опрокидывание бензовоза. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. На месте ДТП в обоих направлениях временно ограничено движение автотранспорта", - говорится в сообщении.Организован объезд через поселок Новошахтинский.
2025
происшествия, приморский край
Происшествия, Приморский край
ВЛАДИВОСТОК, 22 сен – РИА Новости. Бензовоз опрокинулся на федеральной трассе "Уссури" в Михайловском районе Приморья, движение ограничено в обоих направлениях, сообщает краевое УМВД.
Михайловском районе на 627 км федеральной трассы А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток произошло опрокидывание бензовоза. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. На месте ДТП в обоих направлениях временно ограничено движение автотранспорта", - говорится в сообщении.
Организован объезд через поселок Новошахтинский.
Происшествия
 
 
