На трассе в Приморье опрокинулся бензовоз
ВЛАДИВОСТОК, 22 сен – РИА Новости. Бензовоз опрокинулся на федеральной трассе "Уссури" в Михайловском районе Приморья, движение ограничено в обоих направлениях, сообщает краевое УМВД."В Михайловском районе на 627 км федеральной трассы А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток произошло опрокидывание бензовоза. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. На месте ДТП в обоих направлениях временно ограничено движение автотранспорта", - говорится в сообщении.Организован объезд через поселок Новошахтинский.
