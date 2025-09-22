https://ria.ru/20250922/benzovoz-2043466985.html

На трассе в Приморье опрокинулся бензовоз

Бензовоз опрокинулся на федеральной трассе "Уссури" в Михайловском районе Приморья, движение ограничено в обоих направлениях, сообщает краевое УМВД. РИА Новости, 22.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 22 сен – РИА Новости. Бензовоз опрокинулся на федеральной трассе "Уссури" в Михайловском районе Приморья, движение ограничено в обоих направлениях, сообщает краевое УМВД."В Михайловском районе на 627 км федеральной трассы А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток произошло опрокидывание бензовоза. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. На месте ДТП в обоих направлениях временно ограничено движение автотранспорта", - говорится в сообщении.Организован объезд через поселок Новошахтинский.

