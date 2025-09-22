https://ria.ru/20250922/belgorod-2043487563.html
В Белгороде при падении обломков от БПЛА пострадали два человека
Две женщины в Белгороде ранены при падении обломков от сбитых беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 22.09.2025
БЕЛГОРОД, 22 сен - РИА Новости. Две женщины в Белгороде ранены при падении обломков от сбитых беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Атаки беспилотников ВСУ на Белгород продолжаются. Ранены два мирных жителя. При падении обломков от сбитых беспилотников ранены две женщины. Бригада "скорой" доставляет одну пострадавшую с баротравмой, осколочными ранениями ноги и головы в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. Второй женщине с баротравмой оказана помощь, лечение будет проходить амбулаторно", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в городе повреждены остекление и фасад городской администрации. У рядом стоящего коммерческого здания также повреждено остекление. По словам губернатора, в 15 квартирах 6 многоквартирных домов выбиты окна и осколками посечены 16 автомобилей. Кроме того, повреждены остекление социального объекта и кровли административного здания и собора Смоленской иконы Божией Матери, уточнил глава области.
