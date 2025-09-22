https://ria.ru/20250922/belgorod-2043487563.html

В Белгороде при падении обломков от БПЛА пострадали два человека

В Белгороде при падении обломков от БПЛА пострадали два человека - РИА Новости, 22.09.2025

В Белгороде при падении обломков от БПЛА пострадали два человека

Две женщины в Белгороде ранены при падении обломков от сбитых беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T12:19:00+03:00

2025-09-22T12:19:00+03:00

2025-09-22T12:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_0:363:2995:2048_1920x0_80_0_0_e711f77ec30e3da5e4d656b26eff39bc.jpg

БЕЛГОРОД, 22 сен - РИА Новости. Две женщины в Белгороде ранены при падении обломков от сбитых беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Атаки беспилотников ВСУ на Белгород продолжаются. Ранены два мирных жителя. При падении обломков от сбитых беспилотников ранены две женщины. Бригада "скорой" доставляет одну пострадавшую с баротравмой, осколочными ранениями ноги и головы в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. Второй женщине с баротравмой оказана помощь, лечение будет проходить амбулаторно", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в городе повреждены остекление и фасад городской администрации. У рядом стоящего коммерческого здания также повреждено остекление. По словам губернатора, в 15 квартирах 6 многоквартирных домов выбиты окна и осколками посечены 16 автомобилей. Кроме того, повреждены остекление социального объекта и кровли административного здания и собора Смоленской иконы Божией Матери, уточнил глава области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины