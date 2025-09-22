Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде при падении обломков от БПЛА пострадали два человека - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:19 22.09.2025
https://ria.ru/20250922/belgorod-2043487563.html
В Белгороде при падении обломков от БПЛА пострадали два человека
В Белгороде при падении обломков от БПЛА пострадали два человека - РИА Новости, 22.09.2025
В Белгороде при падении обломков от БПЛА пострадали два человека
Две женщины в Белгороде ранены при падении обломков от сбитых беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T12:19:00+03:00
2025-09-22T12:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_0:363:2995:2048_1920x0_80_0_0_e711f77ec30e3da5e4d656b26eff39bc.jpg
БЕЛГОРОД, 22 сен - РИА Новости. Две женщины в Белгороде ранены при падении обломков от сбитых беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Атаки беспилотников ВСУ на Белгород продолжаются. Ранены два мирных жителя. При падении обломков от сбитых беспилотников ранены две женщины. Бригада "скорой" доставляет одну пострадавшую с баротравмой, осколочными ранениями ноги и головы в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. Второй женщине с баротравмой оказана помощь, лечение будет проходить амбулаторно", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в городе повреждены остекление и фасад городской администрации. У рядом стоящего коммерческого здания также повреждено остекление. По словам губернатора, в 15 квартирах 6 многоквартирных домов выбиты окна и осколками посечены 16 автомобилей. Кроме того, повреждены остекление социального объекта и кровли административного здания и собора Смоленской иконы Божией Матери, уточнил глава области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгород
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_435:258:2822:2048_1920x0_80_0_0_84e29c4064ed4e77beb9103f74065c67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгороде при падении обломков от БПЛА пострадали два человека

В Белгороде при атаке БПЛА пострадали две женщины

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 22 сен - РИА Новости. Две женщины в Белгороде ранены при падении обломков от сбитых беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Атаки беспилотников ВСУ на Белгород продолжаются. Ранены два мирных жителя. При падении обломков от сбитых беспилотников ранены две женщины. Бригада "скорой" доставляет одну пострадавшую с баротравмой, осколочными ранениями ноги и головы в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. Второй женщине с баротравмой оказана помощь, лечение будет проходить амбулаторно", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что в городе повреждены остекление и фасад городской администрации. У рядом стоящего коммерческого здания также повреждено остекление. По словам губернатора, в 15 квартирах 6 многоквартирных домов выбиты окна и осколками посечены 16 автомобилей. Кроме того, повреждены остекление социального объекта и кровли административного здания и собора Смоленской иконы Божией Матери, уточнил глава области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала