В Белгородской области при атаке ВСУ повреждены девять жилых домов

В Белгородской области при атаке ВСУ повреждены девять жилых домов

2025-09-22T10:35:00+03:00

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Два магазина и девять частных домов получили повреждения в результате атаки беспилотников ВСУ на территории Белгородской области, рассказали РИА Новости в экстренных службах. "По состоянию на утро понедельника, в Белгородской области в результате инцидентов с участием украинских беспилотников повреждения получили два здания магазинов", - сказал собеседник агентства. По его словам, также повреждены девять частных жилых домов. Более 90 украинских беспилотников были сбиты и подавлены над территорией Белгородской области за прошедшие сутки, два человека погибли, 12 ранены, сообщил в понедельник утром губернатор региона Вячеслав Гладков.

белгородская область

