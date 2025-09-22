https://ria.ru/20250922/belgorod-2043462422.html
В Белгородской области при атаке ВСУ повреждены девять жилых домов
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Два магазина и девять частных домов получили повреждения в результате атаки беспилотников ВСУ на территории Белгородской области, рассказали РИА Новости в экстренных службах. "По состоянию на утро понедельника, в Белгородской области в результате инцидентов с участием украинских беспилотников повреждения получили два здания магазинов", - сказал собеседник агентства. По его словам, также повреждены девять частных жилых домов. Более 90 украинских беспилотников были сбиты и подавлены над территорией Белгородской области за прошедшие сутки, два человека погибли, 12 ранены, сообщил в понедельник утром губернатор региона Вячеслав Гладков.
белгородская область
