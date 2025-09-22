В Белгороде у здания администрации сдетонировал беспилотник

Рейтинг@Mail.ru
08:07 22.09.2025 (обновлено: 08:44 22.09.2025)
Украинский дрон сдетонировал у здания администрации Белгорода, пострадали два человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Украинский дрон сдетонировал у здания администрации Белгорода, пострадали два человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Белгороде беспилотник ВСУ сдетонировал возле здания городской администрации. Ранены два человека", — написал он.Женщину с проникающим осколочным ранением голени и мужчину с поверхностной раной лица везут в больницу № 2. Им оказывают всю необходимую помощь.На месте ЧП работают оперативные службы. Как заявил Гладков, оперативная обстановка в регионе остается крайне сложной. Только за прошедшие сутки три человека погибли из-за обстрелов противника: один в Шебекинском округе, два — в Ракитянском. Еще десять местных жителей получили ранения.ВСУ ежедневно атакуют приграничные регионы России. С августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
У здания администрации Белгорода сдетонировал дрон, пострадали 2 человека

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Украинский дрон сдетонировал у здания администрации Белгорода, пострадали два человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Белгороде беспилотник ВСУ сдетонировал возле здания городской администрации. Ранены два человека", — написал он.
Женщину с проникающим осколочным ранением голени и мужчину с поверхностной раной лица везут в больницу № 2. Им оказывают всю необходимую помощь.
На месте ЧП работают оперативные службы.
Как заявил Гладков, оперативная обстановка в регионе остается крайне сложной. Только за прошедшие сутки три человека погибли из-за обстрелов противника: один в Шебекинском округе, два — в Ракитянском. Еще десять местных жителей получили ранения.
ВСУ ежедневно атакуют приграничные регионы России. С августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
