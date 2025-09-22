https://ria.ru/20250922/belgorod-2043440368.html
В Белгороде у здания администрации сдетонировал беспилотник
В Белгороде у здания администрации сдетонировал беспилотник - РИА Новости, 22.09.2025
В Белгороде у здания администрации сдетонировал беспилотник
Украинский дрон сдетонировал у здания администрации Белгорода, пострадали два человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 22.09.2025
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Украинский дрон сдетонировал у здания администрации Белгорода, пострадали два человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Белгороде беспилотник ВСУ сдетонировал возле здания городской администрации. Ранены два человека", — написал он.Женщину с проникающим осколочным ранением голени и мужчину с поверхностной раной лица везут в больницу № 2. Им оказывают всю необходимую помощь.На месте ЧП работают оперативные службы. Как заявил Гладков, оперативная обстановка в регионе остается крайне сложной. Только за прошедшие сутки три человека погибли из-за обстрелов противника: один в Шебекинском округе, два — в Ракитянском. Еще десять местных жителей получили ранения.ВСУ ежедневно атакуют приграничные регионы России. С августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
