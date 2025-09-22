https://ria.ru/20250922/balbek-2043515349.html
Бывшего депутата Госдумы Руслана Бальбека задержали
Бывшего депутата Госдумы Руслана Бальбека задержали - РИА Новости, 22.09.2025
Бывшего депутата Госдумы Руслана Бальбека задержали
Экс-депутата Государственной думы и бывшего замглавы правительства Республики Крым Руслана Бальбека задержали, сообщила пресс-служба регионального управления... РИА Новости, 22.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен — РИА Новости. Экс-депутата Государственной думы и бывшего замглавы правительства Республики Крым Руслана Бальбека задержали, сообщила пресс-служба регионального управления МВД."Задержание произошло в ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий на территории Кабардино-Балкарской Республики", — рассказали там.Ранее он был объявлен в федеральный розыск.Позже в понедельник суд заключил Бальбека под стражу. Ведется уголовное дело по статьям "Неправомерный доступ к компьютерной информации" и "Клевета".
