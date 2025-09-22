Рейтинг@Mail.ru
13:42 22.09.2025 (обновлено: 15:05 22.09.2025)
Бывшего депутата Госдумы Руслана Бальбека задержали
республика крым
руслан бальбек
госдума рф
происшествия
россия
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен — РИА Новости. Экс-депутата Государственной думы и бывшего замглавы правительства Республики Крым Руслана Бальбека задержали, сообщила пресс-служба регионального управления МВД."Задержание произошло в ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий на территории Кабардино-Балкарской Республики", — рассказали там.Ранее он был объявлен в федеральный розыск.Позже в понедельник суд заключил Бальбека под стражу. Ведется уголовное дело по статьям "Неправомерный доступ к компьютерной информации" и "Клевета".
республика крым, руслан бальбек, госдума рф, происшествия, россия
Республика Крым, Руслан Бальбек, Госдума РФ, Происшествия, Россия
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен — РИА Новости. Экс-депутата Государственной думы и бывшего замглавы правительства Республики Крым Руслана Бальбека задержали, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
"Задержание произошло в ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий на территории Кабардино-Балкарской Республики", — рассказали там.
Ранее он был объявлен в федеральный розыск.
Позже в понедельник суд заключил Бальбека под стражу. Ведется уголовное дело по статьям "Неправомерный доступ к компьютерной информации" и "Клевета".
Республика КрымРуслан БальбекГосдума РФПроисшествияРоссия
 
 
