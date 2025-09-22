https://ria.ru/20250922/bagram-2043438020.html
Названа причина взрыва на военной базе Баграм
Названа причина взрыва на военной базе Баграм
Названа причина взрыва на военной базе Баграм
Взрыв, прогремевший в воскресенье рядом с военной базой в уезде Баграм афганской провинции Парван, произошел в результате уничтожения старых боеприпасов
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Взрыв, прогремевший в воскресенье рядом с военной базой в уезде Баграм афганской провинции Парван, произошел в результате уничтожения старых боеприпасов, сообщил информационный портал Tolo news со ссылкой на полицию. "Управление полиции провинции Парван сообщило, что в районе Чар-Кала уезда Баграм провинции Парван были обнаружены, обезврежены и уничтожены взрывчатые вещества, оставшиеся с прошлых времен. Взрыв был произведен в воскресенье после полудня", - говорится в сообщении. В заявлении провинциального управления полиции также указывается, что "взрыв был контролируемым" и что были приняты все необходимые меры безопасности для его проведения. В воскресенье информационное агентство "Джомхур" со ссылкой на источники сообщило о взрыве у ворот военной базы Баграм в районе 4-го КПП "Си Дукан" без уточнения подробностей.
