Названа причина взрыва на военной базе Баграм - РИА Новости, 22.09.2025
07:40 22.09.2025
https://ria.ru/20250922/bagram-2043438020.html
Названа причина взрыва на военной базе Баграм
в мире
парван
авиабаза баграм
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Взрыв, прогремевший в воскресенье рядом с военной базой в уезде Баграм афганской провинции Парван, произошел в результате уничтожения старых боеприпасов, сообщил информационный портал Tolo news со ссылкой на полицию. "Управление полиции провинции Парван сообщило, что в районе Чар-Кала уезда Баграм провинции Парван были обнаружены, обезврежены и уничтожены взрывчатые вещества, оставшиеся с прошлых времен. Взрыв был произведен в воскресенье после полудня", - говорится в сообщении. В заявлении провинциального управления полиции также указывается, что "взрыв был контролируемым" и что были приняты все необходимые меры безопасности для его проведения. В воскресенье информационное агентство "Джомхур" со ссылкой на источники сообщило о взрыве у ворот военной базы Баграм в районе 4-го КПП "Си Дукан" без уточнения подробностей.
в мире, парван, авиабаза баграм
В мире, Парван, Авиабаза Баграм
Названа причина взрыва на военной базе Баграм

Tolo news: взрыв на базе Баграм был вызван уничтожением старых боеприпасов

© РИА Новости / Саид Закерия | Перейти в медиабанкВоеннослужащий правительственных войск Афганистана на въезде на авиабазу в Баграме
Военнослужащий правительственных войск Афганистана на въезде на авиабазу в Баграме - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости / Саид Закерия
Перейти в медиабанк
Военнослужащий правительственных войск Афганистана на въезде на авиабазу в Баграме. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Взрыв, прогремевший в воскресенье рядом с военной базой в уезде Баграм афганской провинции Парван, произошел в результате уничтожения старых боеприпасов, сообщил информационный портал Tolo news со ссылкой на полицию.
"Управление полиции провинции Парван сообщило, что в районе Чар-Кала уезда Баграм провинции Парван были обнаружены, обезврежены и уничтожены взрывчатые вещества, оставшиеся с прошлых времен. Взрыв был произведен в воскресенье после полудня", - говорится в сообщении.
В заявлении провинциального управления полиции также указывается, что "взрыв был контролируемым" и что были приняты все необходимые меры безопасности для его проведения.
В воскресенье информационное агентство "Джомхур" со ссылкой на источники сообщило о взрыве у ворот военной базы Баграм в районе 4-го КПП "Си Дукан" без уточнения подробностей.
Военнослужащий правительственных войск Афганистана на въезде на авиабазу в Баграме - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Трамп потребовал от Афганистана немедленно передать США базу Баграм
Вчера, 03:41
 
