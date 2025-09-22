https://ria.ru/20250922/ator-2043499061.html
Отмен туров в Крым пока нет, рассказали в АТОР
Отмен туров в Крым пока нет, рассказали в АТОР - РИА Новости, 22.09.2025
Отмен туров в Крым пока нет, рассказали в АТОР
Аннуляций туров в Крым пока нет, но к середине недели стоит ожидать и отмен, и снижения спроса на направление, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР)... РИА Новости, 22.09.2025
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Аннуляций туров в Крым пока нет, но к середине недели стоит ожидать и отмен, и снижения спроса на направление, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) на фоне ситуации с атаками украинских БПЛА. "После ночной атаки беспилотников на курорт Форос в Крыму туроператоры выясняют судьбу своих клиентов и готовы идти навстречу в решении любых вопросов. Аннуляций туров пока не зафиксировано, но к середине недели стоит ожидать и отмен, и снижения спроса на направление", - говорится в сообщении.
