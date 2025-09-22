https://ria.ru/20250922/ator-2043499061.html

Отмен туров в Крым пока нет, рассказали в АТОР

Отмен туров в Крым пока нет, рассказали в АТОР - РИА Новости, 22.09.2025

Отмен туров в Крым пока нет, рассказали в АТОР

Аннуляций туров в Крым пока нет, но к середине недели стоит ожидать и отмен, и снижения спроса на направление, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР)... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T12:59:00+03:00

2025-09-22T12:59:00+03:00

2025-09-22T13:20:00+03:00

республика крым

форос

ассоциация туроператоров россии (атор)

удар всу по крымскому форосу

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040405272_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d3269768f61194880d980e7c0cb5a148.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Аннуляций туров в Крым пока нет, но к середине недели стоит ожидать и отмен, и снижения спроса на направление, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) на фоне ситуации с атаками украинских БПЛА. "После ночной атаки беспилотников на курорт Форос в Крыму туроператоры выясняют судьбу своих клиентов и готовы идти навстречу в решении любых вопросов. Аннуляций туров пока не зафиксировано, но к середине недели стоит ожидать и отмен, и снижения спроса на направление", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250922/foros-2043482523.html

республика крым

форос

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика крым, форос, ассоциация туроператоров россии (атор), удар всу по крымскому форосу