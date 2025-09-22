Рейтинг@Mail.ru
Отмен туров в Крым пока нет, рассказали в АТОР - РИА Новости, 22.09.2025
12:59 22.09.2025 (обновлено: 13:20 22.09.2025)
Отмен туров в Крым пока нет, рассказали в АТОР
Отмен туров в Крым пока нет, рассказали в АТОР
республика крым
форос
ассоциация туроператоров россии (атор)
удар всу по крымскому форосу
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Аннуляций туров в Крым пока нет, но к середине недели стоит ожидать и отмен, и снижения спроса на направление, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) на фоне ситуации с атаками украинских БПЛА. "После ночной атаки беспилотников на курорт Форос в Крыму туроператоры выясняют судьбу своих клиентов и готовы идти навстречу в решении любых вопросов. Аннуляций туров пока не зафиксировано, но к середине недели стоит ожидать и отмен, и снижения спроса на направление", - говорится в сообщении.
республика крым
форос
республика крым, форос, ассоциация туроператоров россии (атор), удар всу по крымскому форосу
Республика Крым, Форос, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Удар ВСУ по крымскому Форосу
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОтдыхающие на набережной в Ялте
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Аннуляций туров в Крым пока нет, но к середине недели стоит ожидать и отмен, и снижения спроса на направление, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) на фоне ситуации с атаками украинских БПЛА.
"После ночной атаки беспилотников на курорт Форос в Крыму туроператоры выясняют судьбу своих клиентов и готовы идти навстречу в решении любых вопросов. Аннуляций туров пока не зафиксировано, но к середине недели стоит ожидать и отмен, и снижения спроса на направление", - говорится в сообщении.
Двое граждан Белоруссии получили ранения при атаке БПЛА в Крыму
Республика КрымФоросАссоциация туроператоров России (АТОР)Удар ВСУ по крымскому Форосу
 
 
