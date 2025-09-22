Рейтинг@Mail.ru
Женщина получила ранения при атаке украинского дрона в Курской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:17 22.09.2025 (обновлено: 19:25 22.09.2025)
Женщина получила ранения при атаке украинского дрона в Курской области
КУРСК, 22 сен - РИА Новости. Женщина ранена в ходе атаки на частный дом украинского дрона в курском Беловском районе, с ранениями и травмами ее госпитализируют в больницу, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн."Женщина ранена в результате атаки ВСУ. Сегодня вражеский FPV-дрон атаковал частный дом в селе Песчаное Беловского района. Ранена 68-летняя женщина. У неё минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение правой ноги. Ей оказали первую помощь, в ближайшее время её госпитализируют медики Курской областной больницы. Желаю скорейшего выздоровления!" - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
происшествия, курская область, беловский район, вооруженные силы украины, александр хинштейн
Происшествия, Курская область, Беловский район, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Александр Хинштейн
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ. Архивное фото
КУРСК, 22 сен - РИА Новости. Женщина ранена в ходе атаки на частный дом украинского дрона в курском Беловском районе, с ранениями и травмами ее госпитализируют в больницу, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
"Женщина ранена в результате атаки ВСУ. Сегодня вражеский FPV-дрон атаковал частный дом в селе Песчаное Беловского района. Ранена 68-летняя женщина. У неё минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение правой ноги. Ей оказали первую помощь, в ближайшее время её госпитализируют медики Курской областной больницы. Желаю скорейшего выздоровления!" - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьБеловский районВооруженные силы УкраиныАлександр Хинштейн
 
 
