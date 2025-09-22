https://ria.ru/20250922/ataka-2043602082.html
Женщина получила ранения при атаке украинского дрона в Курской области
происшествия
курская область
беловский район
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
александр хинштейн
КУРСК, 22 сен - РИА Новости. Женщина ранена в ходе атаки на частный дом украинского дрона в курском Беловском районе, с ранениями и травмами ее госпитализируют в больницу, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн."Женщина ранена в результате атаки ВСУ. Сегодня вражеский FPV-дрон атаковал частный дом в селе Песчаное Беловского района. Ранена 68-летняя женщина. У неё минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение правой ноги. Ей оказали первую помощь, в ближайшее время её госпитализируют медики Курской областной больницы. Желаю скорейшего выздоровления!" - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
курская область
беловский район
