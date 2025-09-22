Рейтинг@Mail.ru
ВСУ ночью атаковали промышленный объект в Астраханской области
14:50 22.09.2025 (обновлено: 14:56 22.09.2025)
ВСУ ночью атаковали промышленный объект в Астраханской области
астраханская область
вооруженные силы украины
происшествия
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сен - РИА Новости. ВСУ ночью атаковали промышленный объект Астраханской области, одна женщина получила ранения, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин."Сегодня ночью над территорией Астраханской области дежурными средствами системы противодействия беспилотным атакам региона уничтожены 13 украинских БПЛА. Главной целью ВСУ был промышленный объект региона", - написал он в своем Telegram-канале.Бабушкин добавил, что при падении обломков возникли локальные очаги возгорания, которые были оперативно ликвидированы."К сожалению, одна женщина получила ранения от осколков выбитого стекла. Астраханка оперативно доставлена в Областную клиническую больницу. Ей оказывается вся необходимая помощь, жизни пострадавшей ничего не угрожает", - отметил губернатор.
астраханская область
астраханская область, вооруженные силы украины, происшествия
Астраханская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сен - РИА Новости. ВСУ ночью атаковали промышленный объект Астраханской области, одна женщина получила ранения, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
"Сегодня ночью над территорией Астраханской области дежурными средствами системы противодействия беспилотным атакам региона уничтожены 13 украинских БПЛА. Главной целью ВСУ был промышленный объект региона", - написал он в своем Telegram-канале.
Бабушкин добавил, что при падении обломков возникли локальные очаги возгорания, которые были оперативно ликвидированы.
"К сожалению, одна женщина получила ранения от осколков выбитого стекла. Астраханка оперативно доставлена в Областную клиническую больницу. Ей оказывается вся необходимая помощь, жизни пострадавшей ничего не угрожает", - отметил губернатор.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Астраханская область
Вооруженные силы Украины
Происшествия
 
 
