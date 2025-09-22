https://ria.ru/20250922/ataka-2043531349.html

ВСУ ночью атаковали промышленный объект в Астраханской области

ВСУ ночью атаковали промышленный объект Астраханской области, одна женщина получила ранения, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. РИА Новости, 22.09.2025

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сен - РИА Новости. ВСУ ночью атаковали промышленный объект Астраханской области, одна женщина получила ранения, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин."Сегодня ночью над территорией Астраханской области дежурными средствами системы противодействия беспилотным атакам региона уничтожены 13 украинских БПЛА. Главной целью ВСУ был промышленный объект региона", - написал он в своем Telegram-канале.Бабушкин добавил, что при падении обломков возникли локальные очаги возгорания, которые были оперативно ликвидированы."К сожалению, одна женщина получила ранения от осколков выбитого стекла. Астраханка оперативно доставлена в Областную клиническую больницу. Ей оказывается вся необходимая помощь, жизни пострадавшей ничего не угрожает", - отметил губернатор.

