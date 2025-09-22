https://ria.ru/20250922/ataka-2043483006.html
В Крыму объявили опасность атаки беспилотников
В Крыму объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 22.09.2025
В Крыму объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявили в Крыму, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 22.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявили в Крыму, сообщается в приложении МЧС России. "Экстренная информация: беспилотная опасность в Республике Крым", - говорится в сообщении.
