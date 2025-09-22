Рейтинг@Mail.ru
СК устанавливает личности украинских боевиков, причастных к атаке на Крым
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:23 22.09.2025
СК устанавливает личности украинских боевиков, причастных к атаке на Крым
СК устанавливает личности украинских боевиков, причастных к атаке на Крым - РИА Новости, 22.09.2025
СК устанавливает личности украинских боевиков, причастных к атаке на Крым
Российские следователи устанавливают украинских военных, причастных к атаке БПЛА на крымский Форос, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. РИА Новости, 22.09.2025
специальная военная операция на украине
форос
россия
республика крым
светлана петренко
сергей аксенов (политик)
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043463949_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_b313ca729ba08451c072a1f09816af7c.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Российские следователи устанавливают украинских военных, причастных к атаке БПЛА на крымский Форос, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. По ее словам, следователи и криминалисты СК России работают на месте происшествия с целью изъятия фрагментов БПЛА для дальнейшего назначения по ним экспертиз, а также установления материального ущерба. Допрашиваются очевидцы произошедшего. "Устанавливаются украинские боевики, отдавшие и исполнившие преступный приказ об атаке гражданских объектов на российской территории", - сказала она. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате удара вражеских БПЛА в районе поселка Форос на южном берегу Крыма три человека погибли, 16 получили ранения. Под удар попали санаторий "Форос" и здание школы. По данным СК, погибли трое мирных жителей, пострадали 15 человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
форос
россия
республика крым
форос, россия, республика крым, светлана петренко, сергей аксенов (политик), следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Форос, Россия, Республика Крым, Светлана Петренко, Сергей Аксенов (политик), Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
СК устанавливает личности украинских боевиков, причастных к атаке на Крым

СК установит причастных к атаке БПЛА на крымский Форос боевиков ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкШкола в Форосе, поврежденная в результате атаки дронов со стороны ВСУ
Школа в Форосе, поврежденная в результате атаки дронов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Школа в Форосе, поврежденная в результате атаки дронов со стороны ВСУ
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Российские следователи устанавливают украинских военных, причастных к атаке БПЛА на крымский Форос, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По ее словам, следователи и криминалисты СК России работают на месте происшествия с целью изъятия фрагментов БПЛА для дальнейшего назначения по ним экспертиз, а также установления материального ущерба. Допрашиваются очевидцы произошедшего.
"Устанавливаются украинские боевики, отдавшие и исполнившие преступный приказ об атаке гражданских объектов на российской территории", - сказала она.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате удара вражеских БПЛА в районе поселка Форос на южном берегу Крыма три человека погибли, 16 получили ранения. Под удар попали санаторий "Форос" и здание школы.
По данным СК, погибли трое мирных жителей, пострадали 15 человек.
Специальная военная операция на УкраинеФоросРоссияРеспублика КрымСветлана ПетренкоСергей Аксенов (политик)Следственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
