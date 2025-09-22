https://ria.ru/20250922/ataka-2043473679.html
СК устанавливает личности украинских боевиков, причастных к атаке на Крым
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Российские следователи устанавливают украинских военных, причастных к атаке БПЛА на крымский Форос, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. По ее словам, следователи и криминалисты СК России работают на месте происшествия с целью изъятия фрагментов БПЛА для дальнейшего назначения по ним экспертиз, а также установления материального ущерба. Допрашиваются очевидцы произошедшего. "Устанавливаются украинские боевики, отдавшие и исполнившие преступный приказ об атаке гражданских объектов на российской территории", - сказала она. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате удара вражеских БПЛА в районе поселка Форос на южном берегу Крыма три человека погибли, 16 получили ранения. Под удар попали санаторий "Форос" и здание школы. По данным СК, погибли трое мирных жителей, пострадали 15 человек.
