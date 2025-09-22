https://ria.ru/20250922/ataka-2043473360.html

СК возбудил дело после удара ВСУ по крымскому Форосу

Следственный комитет возбудил уголовное дело после удара ВСУ по поселку Форос в Крыму, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело после удара ВСУ по поселку Форос в Крыму, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. "По факту атаки украинских вооруженных формирований на населенный пункт в Республике Крым возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктом "б" частью 3 статьи 205 УК России ("Террористический акт")", — сказала она.Следователи устанавливают личности украинских боевиков, которые отдали и исполнили приказ нанести удар по гражданским объектам на территории России. В воскресенье вечером беспилотники ВСУ атаковали поселок Форос на Южном берегу Крыма. Погибли три мирных жителя, еще 15 человек получили различные ранения, среди них двое граждан Белоруссии. Местный санаторий и здание школы получили серьезные повреждения. Большую часть пострадавших доставили в Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА. Четыре пациента находятся в тяжелом состоянии, семь — в состоянии средней тяжести, двое — в реанимации. Детей среди них нет. Как подчеркнули в Минобороны, противник преднамеренно бил по курортной зоне, где нет военных объектов, использовав БПЛА с фугасными боезарядами.

Школа в Форосе после удара ВСУ Вот так сейчас выглядит попавшая под удар ВСУ школа в курортном поселке Форос на южном берегу Крыма. Как передает корреспондент РИА Новости, в здании выбиты окна, а эпицентр удара пришелся на 3-й этаж, где находится актовый зал. Занятия в школе отменены, школьников перевели на дистанционное обучение. 2025-09-22T11:22 true PT0M38S

