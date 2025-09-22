Рейтинг@Mail.ru
СК возбудил дело после удара ВСУ по крымскому Форосу - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:22 22.09.2025 (обновлено: 12:03 22.09.2025)
https://ria.ru/20250922/ataka-2043473360.html
СК возбудил дело после удара ВСУ по крымскому Форосу
СК возбудил дело после удара ВСУ по крымскому Форосу - РИА Новости, 22.09.2025
СК возбудил дело после удара ВСУ по крымскому Форосу
Следственный комитет возбудил уголовное дело после удара ВСУ по поселку Форос в Крыму, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T11:22:00+03:00
2025-09-22T12:03:00+03:00
происшествия
республика крым
вооруженные силы украины
светлана петренко
россия
форос
следственный комитет россии (ск рф)
удар всу по крымскому форосу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043465112_0:0:2520:1418_1920x0_80_0_0_a3d238fac203113383898ed3c0edffe8.jpg
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело после удара ВСУ по поселку Форос в Крыму, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. "По факту атаки украинских вооруженных формирований на населенный пункт в Республике Крым возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктом "б" частью 3 статьи 205 УК России ("Террористический акт")", — сказала она.Следователи устанавливают личности украинских боевиков, которые отдали и исполнили приказ нанести удар по гражданским объектам на территории России. В воскресенье вечером беспилотники ВСУ атаковали поселок Форос на Южном берегу Крыма. Погибли три мирных жителя, еще 15 человек получили различные ранения, среди них двое граждан Белоруссии. Местный санаторий и здание школы получили серьезные повреждения. Большую часть пострадавших доставили в Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА. Четыре пациента находятся в тяжелом состоянии, семь — в состоянии средней тяжести, двое — в реанимации. Детей среди них нет. Как подчеркнули в Минобороны, противник преднамеренно бил по курортной зоне, где нет военных объектов, использовав БПЛА с фугасными боезарядами.
республика крым
россия
форос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Школа в Форосе после удара ВСУ
Вот так сейчас выглядит попавшая под удар ВСУ школа в курортном поселке Форос на южном берегу Крыма. Как передает корреспондент РИА Новости, в здании выбиты окна, а эпицентр удара пришелся на 3-й этаж, где находится актовый зал. Занятия в школе отменены, школьников перевели на дистанционное обучение.
2025-09-22T11:22
true
PT0M38S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043465112_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d55a1304795c9f06429b7d99df762663.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика крым, вооруженные силы украины, светлана петренко, россия, форос, следственный комитет россии (ск рф), удар всу по крымскому форосу, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
Происшествия, Республика Крым, Вооруженные силы Украины, Светлана Петренко, Россия, Форос, Следственный комитет России (СК РФ), Удар ВСУ по крымскому Форосу, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
СК возбудил дело после удара ВСУ по крымскому Форосу

СК возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на Форос в Крыму

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия атаки дронов ВСУ по Крыму
Последствия атаки дронов ВСУ по Крыму - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Последствия атаки дронов ВСУ по Крыму
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело после удара ВСУ по поселку Форос в Крыму, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"По факту атаки украинских вооруженных формирований на населенный пункт в Республике Крым возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктом "б" частью 3 статьи 205 УК России ("Террористический акт")", — сказала она.
Следователи устанавливают личности украинских боевиков, которые отдали и исполнили приказ нанести удар по гражданским объектам на территории России.
В воскресенье вечером беспилотники ВСУ атаковали поселок Форос на Южном берегу Крыма. Погибли три мирных жителя, еще 15 человек получили различные ранения, среди них двое граждан Белоруссии. Местный санаторий и здание школы получили серьезные повреждения.
Большую часть пострадавших доставили в Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА. Четыре пациента находятся в тяжелом состоянии, семь — в состоянии средней тяжести, двое — в реанимации. Детей среди них нет.
Как подчеркнули в Минобороны, противник преднамеренно бил по курортной зоне, где нет военных объектов, использовав БПЛА с фугасными боезарядами.
Последствия атаки дронов ВСУ по Крыму
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

ВСУ около 19:30 мск атаковали Южный берег Крыма при помощи дронов.

Школа в Форосе, поврежденная в результате атаки дронов со стороны ВСУ

ВСУ около 19:30 мск атаковали Южный берег Крыма при помощи дронов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
1 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Налет был совершен в курортной зоне, где нет военных объектов. При этом беспилотники были снаряжены фугасными боезарядами.

Школьная библиотека в Форосе, поврежденная в результате атаки дронов со стороны ВСУ

Налет был совершен в курортной зоне, где нет военных объектов. При этом беспилотники были снаряжены фугасными боезарядами.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
2 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

На фото: последствия удара в школе в Форосе.

Школа в Форосе, поврежденная в результате атаки дронов со стороны ВСУ

На фото: последствия удара в школе в Форосе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
3 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Повреждения зафиксировали и на территории санатория "Форос". Глава республики Сергей Аксенов взял ситуацию на личный контроль.

Пожарная машина на территории школы в Форосе, поврежденной в результате атаки дронов со стороны ВСУ

Повреждения зафиксировали и на территории санатория "Форос". Глава республики Сергей Аксенов взял ситуацию на личный контроль.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
4 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

На фото: разрушенный актовый зал форосской школы.

Актовый зал школы в Форосе, разрушенный в результате атаки дронов со стороны ВСУ

На фото: разрушенный актовый зал форосской школы.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
5 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

При ударе погибли три человека, еще 16 пострадали.

Последствия атаки дронов ВСУ по Крыму

При ударе погибли три человека, еще 16 пострадали.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
6 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Раненых оперативно доставили в Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА, все пациенты находятся в стабильном состоянии.

Коридор школы в Форосе, поврежденный в результате атаки дронов со стороны ВСУ

Раненых оперативно доставили в Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА, все пациенты находятся в стабильном состоянии.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
7 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

На фото: последствия удара дронов у школы в Форосе.

Школа в Форосе, поврежденная в результате атаки дронов со стороны ВСУ

На фото: последствия удара дронов у школы в Форосе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
8 из 8

ВСУ около 19:30 мск атаковали Южный берег Крыма при помощи дронов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
1 из 8

Налет был совершен в курортной зоне, где нет военных объектов. При этом беспилотники были снаряжены фугасными боезарядами.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
2 из 8

На фото: последствия удара в школе в Форосе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
3 из 8

Повреждения зафиксировали и на территории санатория "Форос". Глава республики Сергей Аксенов взял ситуацию на личный контроль.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
4 из 8

На фото: разрушенный актовый зал форосской школы.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
5 из 8

При ударе погибли три человека, еще 16 пострадали.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
6 из 8

Раненых оперативно доставили в Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА, все пациенты находятся в стабильном состоянии.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
7 из 8

На фото: последствия удара дронов у школы в Форосе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
8 из 8
 
ПроисшествияРеспублика КрымВооруженные силы УкраиныСветлана ПетренкоРоссияФоросСледственный комитет России (СК РФ)Удар ВСУ по крымскому ФоросуФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала