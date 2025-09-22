Что скрывает Аркаим — город старше Трои и ровесник пирамид
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Два школьника поднялись на холм в степи и увидели странные круги на земле. Так был открыт древний город, которому четыре тысячи лет — старше Трои и ровесник египетских пирамид. Круговая крепость с системой канализации, металлургическими печами и астрономическими наблюдениями. Кто построил эти совершенные укрепления посреди уральской степи? И почему загадочные строители внезапно сожгли свой город и исчезли навсегда?
Случайное открытие, которое чуть не утонуло
В 1987-м археологическая экспедиция обследовала территорию на границе Брединского и Кизильского районов Челябинской области. Земли готовили к затоплению под строительство Большекараганского водохранилища для орошения засушливых степей.
Два челябинских семиклассника — Александр Воронков и Александр Езриль — поднялись на возвышенность и заметили необычные круговые контуры на поверхности. Школьники сообщили о находке археологам Сергею Боталову и Вадиму Мосину, а те передали информацию руководителю экспедиции Геннадию Здановичу — уже известному и авторитетному ученому.
Стало ясно: под землей скрыто древнее поселение. Объект назвали Аркаимом — по имени холма, расположенного в четырех километрах от археологического памятника.
Битва за спасение древности
Началась настоящая борьба за сохранение находки. Зданович с картами местности полетел в Москву — в Министерство мелиорации, Совет министров СССР. Ведомство "Гипроводхоз", занимавшееся строительством плотины, не собиралось отказываться от проекта.
Развернулась масштабная кампания в поддержку Аркаима. В СМИ появились публикации о спасении уникального памятника, за археологов выступили знаменитости науки и культуры — директор Эрмитажа Борис Пиотровский и президент УрО РАН Геннадий Месяц. Общественное давление сработало: стройку заморозили, а потом выделили средства на ликвидацию уже построенных объектов. Территории присвоили статус заповедника.
Страна забытых городов
Вслед за Аркаимом археологи нашли в уральской степи еще два десятка подобных укрепленных поселений бронзового века. Появилось понятие "Страна городов" — археологические памятники Челябинской области, относящиеся к эпохе бронзы.
Как объяснял первооткрыватель Геннадий Зданович: "На Аркаиме есть все признаки урбанизации: ограниченная мощными оборонительными стенами, плотно застроенная территория с выделенным центром, местом ритуальных действий и административных решений. Отдельно — за пределами оборонительных стен — выделена территория для хозяйственных нужд: металлургии, кожевенного дела и содержания скота".
Реконструкция жилища каменного века в историко-культурном заповеднике "Аркаим"
Реконструкция жилища каменного века в историко-культурном заповеднике "Аркаим"
Загадка для археологов
Аркаим поражал продуманностью планировки. Диаметр укреплений составлял около 170 метров — две линии стен, жилые постройки, улицы и центральная площадь. Размер участка доходил до 20 тысяч квадратных метров — три футбольных поля, население достигало двух-четырех тысяч человек.
Территория была тщательно спланирована, обеспечена водой и даже канализационной системой. Строили не отдельные дома, а жилые "муравейники" из дерева и подобия кирпича — смеси соломы, песка и навоза. Внутри каждого помещения располагались печь, очаг и колодец.
Поселения хорошо укреплялись: по периметру возводили мощные стены, рвы и валы для обороны. Освоенная территория вокруг города простиралась на 25-30 километров — расстояние дневного перехода.
Древнее городище Аркаим на Южном Урале
Древняя обсерватория
Ученые обнаружили удивительную особенность: город был спроектирован с учетом положения солнца, луны и звезд и мог использоваться как обсерватория. Благодаря этому Аркаим получил название "Город солнца".
Геометрическая точность планировки и астрономические функции делали древнее поселение уникальным для своей эпохи — рубежа XX/XVIII-XVIII/XVI веков до нашей эры. Иначе говоря, Аркаим существовал приблизительно в период с 2000-х до 1600-х годов до нашей эры, то есть около 3600-4000 лет назад.
Загадочные строители
Откуда пришли создатели Аркаима? По мнению "Комсомольской правды", наиболее убедительная версия связывает их происхождение с территорией на границе Юго-Восточной Анатолии и Северной Сирии. Переселенцы шли через Кавказ, о чем свидетельствует схожесть узоров на кувшинах с керамикой тех регионов.
Множество параллелей обнаружено между древними поселениями Малой Азии и Аркаимом: от строения домов до устройства металлургических печей. По черепам удалось реконструировать облик аркаимцев — они имели европейские черты лица. Разговаривали, судя по всему, на индоевропейских языках.
Фестиваль "Пламя Аркаима" в Челябинской области
Фестиваль "Пламя Аркаима" в Челябинской области
Воины бронзового века
Вопреки романтическим представлениям эзотериков о мирных аркаимцах, исследователи утверждают: это было воинственное племя. Миграция на дальние расстояния была невозможна без многочисленных солдат для разведки маршрутов, охраны переселенцев и захвата ресурсов.
Главным оружием служил лук — археологи нашли массу деталей и наконечников стрел. Важную боевую роль играли колесницы. Удивительно, но когда в Египте только появились колесницы, аркаимцы уже активно их использовали.
В рационе преобладало мясо коров, овец, коз, лошадей. Ели даже верблюдов — их останки сначала заставили ученых думать, что в Стране городов разводили этих животных. Позже выяснилось: верблюды прибывали с торговыми караванами.
Пирамидки из камней на территории музея-заповедника "Аркаим"
Пирамидки из камней на территории музея-заповедника "Аркаим"
Мрачные ритуалы
Одна из самых громких находок породила рассказы о кровожадности аркаимцев. В ритуальном комплексе обнаружили колесницу с четырьмя телами, с которых была снята кожа. Пятый скелет лежал отдельно в окружении двух конских черепов и оружия с навершием булавы — символом власти.
Археологи расшифровали этот исторический детектив: вместе со знатным человеком умертвили его слуг. Большинство захоронений выполнены в скорченном положении, в позе эмбриона — видимо, как символ новой жизни после смерти.
Исчезновение без следа
Куда делись тысячи жителей, населявших эти земли? Есть версия, что Аркаим был сожжен самими обитателями — либо по религиозным мотивам (горожане, видимо, поклонялись огню), либо чтобы дома не достались чужакам. Следы пожара встречаются, но нет сгоревшей утвари и тел — значит, все ценное забрали перед уходом.
Ученые склоняются к версии о добровольном переселении. В древности масштабные смены места жительства были нормальным явлением. Люди двигались к медным месторождениям и другим ресурсам, самые ценные из которых — лошади и скот. Затем народ рассеялся по Евразии и смешался с другими племенами.
Экспонаты историко-культурного заповедника "Аркаим"
Экспонаты историко-культурного заповедника "Аркаим"
Наследие "протогорода"
Аркаим продолжает преподносить сюрпризы. За последние годы Страна городов расширилась — археологи открыли около десятка новых поселений, и сейчас известно уже более 30 укрепленных городищ, подобных знаменитому памятнику.
Революция в археологии произошла благодаря новым технологиям. Как отмечает кандидат исторических наук Елена Куприянова, последние пять-десять лет стали прорывными для исследователей: "Современные археологи добывают информацию буквально из земли. Даже земля, которую мы находим в раскопе, может многое рассказать".
Виды историко-культурного заповедника "Аркаим"
Сенсационное открытие произошло в Карталинском районе Челябинской области. В погребениях эпохи энеолита нашли медный браслет с уникальным орнаментом — аналогов ему в мире нет. Это доказало: развитая металлургия существовала на Урале на тысячу лет раньше, чем считалось. Возможно, именно здесь зародились древнейшие металлургические традиции, которые потом распространились по всей Евразии.
"Факт наличия столь развитой металлургии в энеолите — это сенсация. Мы должны сделать все датировки, ДНК, реконструкции их облика и так далее. Когда мы проведем весь этот комплекс анализов, я думаю, мы очень многое поймем про связь Аркаима с эпохой энеолита", — подчеркивает Куприянова.
Страна городов стала первым известным примером крупных поселений в степи. Здесь зарождалось то, что сегодня называют урбанизацией: уже не село, а структурированное место жительства. Аркаим по праву называют "протогородом", то есть самым первым в истории.