Суд до декабря продлил арест экс-мэру Сочи Копайгородскому
18:44 22.09.2025
https://ria.ru/20250922/arest-2043595591.html
Суд до декабря продлил арест экс-мэру Сочи Копайгородскому
Суд до декабря продлил арест экс-мэру Сочи Копайгородскому - РИА Новости, 22.09.2025
Суд до декабря продлил арест экс-мэру Сочи Копайгородскому
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости Московский городской суд продлил до декабря арест бывшему мэру города-курорта Сочи Алексею Копайгородскому, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T18:44:00+03:00
2025-09-22T18:44:00+03:00
россия
сочи
москва
алексей копайгородский
иван миронов
московский городской суд
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007413782_0:224:3243:2048_1920x0_80_0_0_5d94b6ec23c32eb3caedfc5bb49ecaef.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости Московский городской суд продлил до декабря арест бывшему мэру города-курорта Сочи Алексею Копайгородскому, сообщил РИА Новости адвокат Иван Миронов. "Срок содержания под стражей продлили до 24 декабря 2025 года", - сказал адвокат. Копайгородскому и его супруге Янине вменяют часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Дело связано с хищением двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей. Копайгородскому также инкриминировали получение при посредничестве жены от бизнесмена взятки на 43 миллиона рублей (статьи 290 УК РФ и 291.1 УК РФ). Кроме того, Янине Копайгородской предъявили обвинение по части 2 статьи 309 УК РФ (принуждение свидетеля, потерпевшего к даче ложных показаний). Следствие посчитало, что она пыталась оказать давление на свидетелей по уголовному делу ее и супруга. По этой причине суд в начале марта перевел Копайгородскую из-под домашнего ареста в СИЗО. Кроме того, Копайгородскому вменяется часть 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Свою вину супруги не признают. В настоящее время следствие по делу завершено. Защита и обвиняемые знакомятся с материалами дела. Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы. Арестован он был в конце сентября того же года.
россия
сочи
москва
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007413782_360:0:3091:2048_1920x0_80_0_0_9aa8a3d28d98cb5b682eac4b2bbcaa6b.jpg
1920
1920
true
россия, сочи, москва, алексей копайгородский, иван миронов, московский городской суд, происшествия
Россия, Сочи, Москва, Алексей Копайгородский, Иван Миронов, Московский городской суд, Происшествия
Суд до декабря продлил арест экс-мэру Сочи Копайгородскому

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости Московский городской суд продлил до декабря арест бывшему мэру города-курорта Сочи Алексею Копайгородскому, сообщил РИА Новости адвокат Иван Миронов.
"Срок содержания под стражей продлили до 24 декабря 2025 года", - сказал адвокат.
Копайгородскому и его супруге Янине вменяют часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Дело связано с хищением двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей. Копайгородскому также инкриминировали получение при посредничестве жены от бизнесмена взятки на 43 миллиона рублей (статьи 290 УК РФ и 291.1 УК РФ).
Кроме того, Янине Копайгородской предъявили обвинение по части 2 статьи 309 УК РФ (принуждение свидетеля, потерпевшего к даче ложных показаний). Следствие посчитало, что она пыталась оказать давление на свидетелей по уголовному делу ее и супруга. По этой причине суд в начале марта перевел Копайгородскую из-под домашнего ареста в СИЗО. Кроме того, Копайгородскому вменяется часть 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
Свою вину супруги не признают.
В настоящее время следствие по делу завершено. Защита и обвиняемые знакомятся с материалами дела.
Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы. Арестован он был в конце сентября того же года.
Россия, Сочи, Москва, Алексей Копайгородский, Иван Миронов, Московский городской суд, Происшествия
 
 
