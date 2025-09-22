Суд до декабря продлил арест экс-мэру Сочи Копайгородскому
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЭкс-глава Сочи Алексей Копайгородский принимает участие в заседании суда по видеосвязи
Экс-глава Сочи Алексей Копайгородский принимает участие в заседании суда по видеосвязи. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости Московский городской суд продлил до декабря арест бывшему мэру города-курорта Сочи Алексею Копайгородскому, сообщил РИА Новости адвокат Иван Миронов.
"Срок содержания под стражей продлили до 24 декабря 2025 года", - сказал адвокат.
Копайгородскому и его супруге Янине вменяют часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Дело связано с хищением двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей. Копайгородскому также инкриминировали получение при посредничестве жены от бизнесмена взятки на 43 миллиона рублей (статьи 290 УК РФ и 291.1 УК РФ).
Кроме того, Янине Копайгородской предъявили обвинение по части 2 статьи 309 УК РФ (принуждение свидетеля, потерпевшего к даче ложных показаний). Следствие посчитало, что она пыталась оказать давление на свидетелей по уголовному делу ее и супруга. По этой причине суд в начале марта перевел Копайгородскую из-под домашнего ареста в СИЗО. Кроме того, Копайгородскому вменяется часть 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
Свою вину супруги не признают.
В настоящее время следствие по делу завершено. Защита и обвиняемые знакомятся с материалами дела.
Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы. Арестован он был в конце сентября того же года.
