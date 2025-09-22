Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил арест блогеру Сидоропуло
16:57 22.09.2025
Суд продлил арест блогеру Сидоропуло
происшествия
россия
москва
краснодарский край
lamborghini
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Савеловский суд Москвы продлил арест на полгода блогеру Андрею Сидоропуло, обвиняемому в аферах с обучающими курсами и отмывании денег при покупке Lamborghini, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Продлить срок содержания под стражей до 12 марта 2026 года", - огласил решение судья. Обвиняемый не возражал против продления ему ареста. Суд отложил рассмотрение дела по существу на 30 сентября, так как Сидоропуло был извещен о заседании менее чем за пять суток. Сидоропуло обвиняют в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) и легализации денежных средств (пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ). Вину он признал, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщала прокуратура. По версии следствия, Сидоропуло вместе с сообщниками, действуя в составе организованной группы, разместили в интернете платный курс обучения под названием "Авторское обучение арбитражу и трафику от Андрея Сидоропуло", обещая клиентам и быстрое достижение материального благополучия после похождения курса. В итоге 40 потерпевших потеряли свыше 8,3 миллиона рублей. Кроме того, с целью легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений, обвиняемый приобрел люксовый автомобиль марки Lamborghini стоимостью более 22 миллиона рублей. Находившийся в розыске уроженец Краснодарского края был задержан в августе 2024 года.
россия
москва
краснодарский край
происшествия, россия, москва, краснодарский край, lamborghini
Происшествия, Россия, Москва, Краснодарский край, Lamborghini
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Савеловский суд Москвы продлил арест на полгода блогеру Андрею Сидоропуло, обвиняемому в аферах с обучающими курсами и отмывании денег при покупке Lamborghini, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Продлить срок содержания под стражей до 12 марта 2026 года", - огласил решение судья.
Субхан Мамедов - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Блогера Subo подозревают в отмывании денег через покупку Lamborghini
14 июля, 12:00
Обвиняемый не возражал против продления ему ареста.
Суд отложил рассмотрение дела по существу на 30 сентября, так как Сидоропуло был извещен о заседании менее чем за пять суток.
Сидоропуло обвиняют в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) и легализации денежных средств (пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ). Вину он признал, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщала прокуратура.
По версии следствия, Сидоропуло вместе с сообщниками, действуя в составе организованной группы, разместили в интернете платный курс обучения под названием "Авторское обучение арбитражу и трафику от Андрея Сидоропуло", обещая клиентам и быстрое достижение материального благополучия после похождения курса. В итоге 40 потерпевших потеряли свыше 8,3 миллиона рублей. Кроме того, с целью легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений, обвиняемый приобрел люксовый автомобиль марки Lamborghini стоимостью более 22 миллиона рублей.
Находившийся в розыске уроженец Краснодарского края был задержан в августе 2024 года.
Андрей Сидоропуло - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Защита блогера, купившего Lamborghini, заявляла об отсутствии у него денег
18 сентября, 08:09
 
ПроисшествияРоссияМоскваКраснодарский крайLamborghini
 
 
