Суд продлил арест блогеру Сидоропуло

22.09.2025

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Савеловский суд Москвы продлил арест на полгода блогеру Андрею Сидоропуло, обвиняемому в аферах с обучающими курсами и отмывании денег при покупке Lamborghini, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Продлить срок содержания под стражей до 12 марта 2026 года", - огласил решение судья. Обвиняемый не возражал против продления ему ареста. Суд отложил рассмотрение дела по существу на 30 сентября, так как Сидоропуло был извещен о заседании менее чем за пять суток. Сидоропуло обвиняют в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) и легализации денежных средств (пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ). Вину он признал, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщала прокуратура. По версии следствия, Сидоропуло вместе с сообщниками, действуя в составе организованной группы, разместили в интернете платный курс обучения под названием "Авторское обучение арбитражу и трафику от Андрея Сидоропуло", обещая клиентам и быстрое достижение материального благополучия после похождения курса. В итоге 40 потерпевших потеряли свыше 8,3 миллиона рублей. Кроме того, с целью легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений, обвиняемый приобрел люксовый автомобиль марки Lamborghini стоимостью более 22 миллиона рублей. Находившийся в розыске уроженец Краснодарского края был задержан в августе 2024 года.

