Экс-супругу свердловского вице-губернатора отправили под домашний арест
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сен - РИА Новости. Экс-супругу вице-губернатора Свердловской области Ирину Чемезову отправили под домашний арест по делу о мошенничестве в крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе судов региона.
"По 1 ноября отправили под домашний арест Чемезову, она обвиняемая по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере группой лиц) ", - сказала собеседница агентства.
По словам пресс-службы, заседание состоялось в четверг в Верх-Исетском суде.
Ирине Чемезовой по данной статье может грозить до 10 лет лишения свободы.
Ранее Ирина Чемезова была привлечена в качестве третьего лица по иску Генпрокуратуры РФ о конфискации уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС", ее счета были арестованы.
В СМИ на фоне иска Генпрокуратуры также писали о том, что в ее отеле в Черногории якобы "проходили реабилитацию всушники", а также о приобретении ею земельного участка в Сысерти по заниженным ценам и отсутствии отчетов по федеральному гранту от департамента туризма региона.
В свою очередь, Ирина Чемезова отвергла предъявляемые ей претензии, назвав подобные посты "заказом" и заявив, что не имеет отношения к компании СТС, ее отель никогда не заключал контрактов с ВСУ, участок она приобрела по рыночной цене, а грант был полностью реализован и все отчеты сданы в департамент.
18 сентября, 07:19