https://ria.ru/20250922/arest-2043443609.html

Экс-супругу свердловского вице-губернатора отправили под домашний арест

Экс-супругу свердловского вице-губернатора отправили под домашний арест - РИА Новости, 22.09.2025

Экс-супругу свердловского вице-губернатора отправили под домашний арест

Экс-супругу вице-губернатора Свердловской области Ирину Чемезову отправили под домашний арест по делу о мошенничестве в крупном размере, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T08:37:00+03:00

2025-09-22T08:37:00+03:00

2025-09-22T09:36:00+03:00

происшествия

свердловская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сен - РИА Новости. Экс-супругу вице-губернатора Свердловской области Ирину Чемезову отправили под домашний арест по делу о мошенничестве в крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе судов региона."По 1 ноября отправили под домашний арест Чемезову, она обвиняемая по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере группой лиц) ", - сказала собеседница агентства.По словам пресс-службы, заседание состоялось в четверг в Верх-Исетском суде.Ирине Чемезовой по данной статье может грозить до 10 лет лишения свободы.Ранее Ирина Чемезова была привлечена в качестве третьего лица по иску Генпрокуратуры РФ о конфискации уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС", ее счета были арестованы.В СМИ на фоне иска Генпрокуратуры также писали о том, что в ее отеле в Черногории якобы "проходили реабилитацию всушники", а также о приобретении ею земельного участка в Сысерти по заниженным ценам и отсутствии отчетов по федеральному гранту от департамента туризма региона.В свою очередь, Ирина Чемезова отвергла предъявляемые ей претензии, назвав подобные посты "заказом" и заявив, что не имеет отношения к компании СТС, ее отель никогда не заключал контрактов с ВСУ, участок она приобрела по рыночной цене, а грант был полностью реализован и все отчеты сданы в департамент.

https://ria.ru/20250922/vzyatka-2043450845.html

https://ria.ru/20250918/moshennichestvo-2042624224.html

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, свердловская область