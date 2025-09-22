https://ria.ru/20250922/alimenty-2043442918.html

Юристы рассказали, что алименты можно платить не только деньгами

Юристы рассказали, что алименты можно платить не только деньгами - РИА Новости, 22.09.2025

Юристы рассказали, что алименты можно платить не только деньгами

Алименты в России можно заплатить не только деньгами, но и имуществом - в том числе и путем передачи недвижимости, но ни в коем случае не путем составления... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T08:32:00+03:00

2025-09-22T08:32:00+03:00

2025-09-22T08:32:00+03:00

жилье

москва

россия

долгопрудный

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956109806_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_9794ed51e0def18e8e54d4c02dda53dc.jpg

МОСКВА, 22 сен – РИА Недвижимость. Алименты в России можно заплатить не только деньгами, но и имуществом - в том числе и путем передачи недвижимости, но ни в коем случае не путем составления договора дарения и не передавая жилье в аварийном доме, рассказали РИА Недвижимость юристы. Для того, чтобы передать недвижимость в счет уплаты алиментов, их плательщик и получатель - родители и дети, совершеннолетние дети и нетрудоспособными родители - должны заключить соответствующее соглашение, объяснила юрист семейной и наследственной практики "Де-юре" Дарья Нагорная. В случае недееспособности одной из сторон соглашение заключается между их законными представителями. Такой документ обязательно удостоверяется у нотариуса. "Нередко к нотариусам обращаются с просьбой удостоверить договор дарения недвижимости в счет алиментов. Но сделать это невозможно, так как договор дарения — безвозмездная сделка. Если просто подарить квартиру, это не освобождает от алиментов. Так что единственный вариант - это именно алиментное соглашение", - объяснила нотариус города Долгопрудный Юлия Калиткина. При заключении соглашения стороны должны определить стоимость недвижимости, которая передается в счет уплаты алиментов, рассказала Нагорная. Они могут взять за основу как ее кадастровую, так и рыночную стоимость, а при возникновении разногласий — обратиться к независимому оценщику. На следующем этапе необходимо рассчитать общую сумму алиментов за весь период действия соглашения — как правило, до достижения ребёнком 18 лет. Полученное значение и будет той суммой, на которую ориентируются при передаче имущества, отметила адвокат Екатерина Тютюнникова. Исходя из этой суммы и стоимости недвижимости, стороны могут предусмотреть в соглашении, что передача имущества прекращает алиментные обязательства в полном объеме или указать, что предоставленное имущество погашает алименты до определенной даты. Но здесь существует важный нюанс: если ребёнку понадобится больше средств (болезнь, инвалидность, учёба), то получатель алиментов, по словам юриста Евгении Даниловой, может обратиться в суд за дополнительным содержанием. "Надо иметь в виду, что если в счет уплаты алиментов передается "проблемное" жилье - например, доля в коммуналке, аварийное жилье, нотариус, вероятнее всего, откажет в удостоверении такого соглашения", - предупредила Данилова. В алиментном соглашении обязательно должно быть отражено, что недвижимость передаётся в собственность получателя алиментов. Если речь идет об алиментах несовершеннолетнему ребенку, то жилье переходит в его собственность, а в случае, например, с выплатой алиментов детьми нетрудоспособным родителям - в собственность родителей. "Многие уверены, что в случае с несовершеннолетними детьми алименты — это плата второму родителю, и очень удивляются, что передать недвижимость по алиментному соглашению можно только в собственность именно ребенка, так как обязательства по этому соглашению возникают у родителя к ребенку, а не к матери или отцу", - обратила внимание Калиткина.

https://ria.ru/20250921/nedvizhimost-2043276510.html

https://ria.ru/20250825/alimenty-2037351778.html

https://realty.ria.ru/20250728/sroki-2030817109.html

москва

россия

долгопрудный

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

жилье, москва, россия, долгопрудный