Умер заслуженный артист Кубани Георгий Хадышьян

Умер заслуженный артист Кубани Георгий Хадышьян - РИА Новости, 22.09.2025

Умер заслуженный артист Кубани Георгий Хадышьян

Заслуженный артист Кубани Георгий Хадышьян умер в возрасте 66 лет, сообщили в региональном Министерстве культуры. РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22

2025-09-22T15:38:00+03:00

2025-09-22T16:19:00+03:00

КРАСНОДАР, 22 сен — РИА Новости. Заслуженный артист Кубани Георгий Хадышьян умер в возрасте 66 лет, сообщили в региональном Министерстве культуры. "Георгий Суренович служил в Краснодарском театре драмы с 1982 года. За годы творческой деятельности создал более пятидесяти ярких сценических образов в спектаклях по произведениям классической и современной драматургии. Его талант, глубокое проникновение в материал и безупречное профессиональное мастерство снискали ему уважение коллег и любовь зрителей", — отметили там. В ведомстве назвали артиста одной из опор труппы и душой театра, выразив глубокие соболезнования родным и близким. Актер боролся с тяжелой болезнью."Мы надеялись, что он оправится после тяжелой болезни и снова выйдет на сцену, но, к сожалению, этого не случилось", — рассказали в театре.Дату и время прощания с Хадышьяном краснодарский Минкульт объявит позднее.

