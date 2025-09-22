https://ria.ru/20250922/akter-2043545886.html
Умер заслуженный артист Кубани Георгий Хадышьян
Умер заслуженный артист Кубани Георгий Хадышьян - РИА Новости, 22.09.2025
Умер заслуженный артист Кубани Георгий Хадышьян
Заслуженный артист Кубани Георгий Хадышьян умер в возрасте 66 лет, сообщили в региональном Министерстве культуры. РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T15:38:00+03:00
2025-09-22T15:38:00+03:00
2025-09-22T16:19:00+03:00
культура
краснодарский край
георгий хадышьян
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
россия
театр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043545230_0:0:938:528_1920x0_80_0_0_12a2e52af429d8cf2207e89fe561cd82.jpg
КРАСНОДАР, 22 сен — РИА Новости. Заслуженный артист Кубани Георгий Хадышьян умер в возрасте 66 лет, сообщили в региональном Министерстве культуры. "Георгий Суренович служил в Краснодарском театре драмы с 1982 года. За годы творческой деятельности создал более пятидесяти ярких сценических образов в спектаклях по произведениям классической и современной драматургии. Его талант, глубокое проникновение в материал и безупречное профессиональное мастерство снискали ему уважение коллег и любовь зрителей", — отметили там. В ведомстве назвали артиста одной из опор труппы и душой театра, выразив глубокие соболезнования родным и близким. Актер боролся с тяжелой болезнью."Мы надеялись, что он оправится после тяжелой болезни и снова выйдет на сцену, но, к сожалению, этого не случилось", — рассказали в театре.Дату и время прощания с Хадышьяном краснодарский Минкульт объявит позднее.
краснодарский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043545230_122:0:826:528_1920x0_80_0_0_a9be2a9e3f13bc5251537cf3444a727e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, георгий хадышьян, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), россия, театр
Культура, Краснодарский край, Георгий Хадышьян, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Россия, Театр
Умер заслуженный артист Кубани Георгий Хадышьян
Умер актер Краснодарского театра драмы Георгий Хадышьян
КРАСНОДАР, 22 сен — РИА Новости. Заслуженный артист Кубани Георгий Хадышьян умер в возрасте 66 лет, сообщили в региональном Министерстве культуры.
"Георгий Суренович служил в Краснодарском театре драмы с 1982 года. За годы творческой деятельности создал более пятидесяти ярких сценических образов в спектаклях по произведениям классической и современной драматургии. Его талант, глубокое проникновение в материал и безупречное профессиональное мастерство снискали ему уважение коллег и любовь зрителей", — отметили там.
В ведомстве назвали артиста одной из опор труппы и душой театра, выразив глубокие соболезнования родным и близким. Актер боролся с тяжелой болезнью.
"Мы надеялись, что он оправится после тяжелой болезни и снова выйдет на сцену, но, к сожалению, этого не случилось", — рассказали в театре.
Дату и время прощания с Хадышьяном краснодарский Минкульт объявит позднее.