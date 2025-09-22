Рейтинг@Mail.ru
Умер заслуженный артист Кубани Георгий Хадышьян
Культура
 
15:38 22.09.2025 (обновлено: 16:19 22.09.2025)
Умер заслуженный артист Кубани Георгий Хадышьян
Заслуженный артист Кубани Георгий Хадышьян умер в возрасте 66 лет, сообщили в региональном Министерстве культуры. РИА Новости, 22.09.2025
КРАСНОДАР, 22 сен — РИА Новости. Заслуженный артист Кубани Георгий Хадышьян умер в возрасте 66 лет, сообщили в региональном Министерстве культуры. "Георгий Суренович служил в Краснодарском театре драмы с 1982 года. За годы творческой деятельности создал более пятидесяти ярких сценических образов в спектаклях по произведениям классической и современной драматургии. Его талант, глубокое проникновение в материал и безупречное профессиональное мастерство снискали ему уважение коллег и любовь зрителей", — отметили там. В ведомстве назвали артиста одной из опор труппы и душой театра, выразив глубокие соболезнования родным и близким. Актер боролся с тяжелой болезнью."Мы надеялись, что он оправится после тяжелой болезни и снова выйдет на сцену, но, к сожалению, этого не случилось", — рассказали в театре.Дату и время прощания с Хадышьяном краснодарский Минкульт объявит позднее.
