"Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание рейсов в Шереметьево - РИА Новости, 22.09.2025
22:41 22.09.2025 (обновлено: 22:46 22.09.2025)
"Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание рейсов в Шереметьево
"Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание рейсов в Шереметьево
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" корректирует расписание рейсов в связи с вводом ограничений на полеты в аэропорту "Шереметьево" вечером в понедельник, сообщил перевозчик. &quot;В связи с вводом вечером 22 сентября временных ограничений на вылет и прилёт воздушных судов в аэропорту &quot;Шереметьево&quot;, &quot;Аэрофлот&quot; вынуждено корректирует расписание путём переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов&quot;, - говорится в сообщении.
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" корректирует расписание рейсов в связи с вводом ограничений на полеты в аэропорту "Шереметьево" вечером в понедельник, сообщил перевозчик.
«

"В связи с вводом вечером 22 сентября временных ограничений на вылет и прилёт воздушных судов в аэропорту "Шереметьево", "Аэрофлот" вынуждено корректирует расписание путём переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов", - говорится в сообщении.

В Шереметьево перенесли 13 рейсов на вылет
