"Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание рейсов в Шереметьево

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" корректирует расписание рейсов в связи с вводом ограничений на полеты в аэропорту "Шереметьево" вечером в понедельник, сообщил перевозчик. "В связи с вводом вечером 22 сентября временных ограничений на вылет и прилёт воздушных судов в аэропорту "Шереметьево", "Аэрофлот" вынуждено корректирует расписание путём переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов", - говорится в сообщении.
