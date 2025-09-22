https://ria.ru/20250922/aeroflot-2043625745.html

"Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание рейсов в Шереметьево

"Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание рейсов в Шереметьево - РИА Новости, 22.09.2025

"Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание рейсов в Шереметьево

Авиакомпания "Аэрофлот" корректирует расписание рейсов в связи с вводом ограничений на полеты в аэропорту "Шереметьево" вечером в понедельник

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" корректирует расписание рейсов в связи с вводом ограничений на полеты в аэропорту "Шереметьево" вечером в понедельник, сообщил перевозчик. "В связи с вводом вечером 22 сентября временных ограничений на вылет и прилёт воздушных судов в аэропорту "Шереметьево", "Аэрофлот" вынуждено корректирует расписание путём переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов", - говорится в сообщении.

