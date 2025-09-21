Рейтинг@Mail.ru
В Британии раскрыли настоящую цель встречи Трампа и Зеленского в Нью-Йорке
05:18 21.09.2025 (обновлено: 14:32 21.09.2025)
В Британии раскрыли настоящую цель встречи Трампа и Зеленского в Нью-Йорке
МОСКВА, 21 cен — РИА Новости. Владимир Зеленский попытается убедить президента США Дональда Трампа поддержать финансово новое наступление ВСУ на двусторонних переговорах в Нью-Йорке, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала."Он (Зеленский. — Прим. ред.) мог бы попытаться договориться об урегулировании, но, зная Зеленского, все будет с точностью до наоборот. Вероятно, он потребует поддержку для новых контратак, попросит деньги на формирование новых резервов", — сказал эксперт.По словам аналитика, ситуация на фронте для украинской стороны ухудшается с каждым днем, а нестабильная позиция Трампа осложняет поддержку Европы и грозит обернуться принятием критических и непопулярных решений."Он (Зеленский. — Прим. ред.) не зря предупредил своих депутатов в Киеве, что на полях сражений могут наступить трудные времена. Ситуация становится все хуже и хуже, и скоро придется принять критические решения", — пояснил Меркурис.По мнению аналитика, Зеленскому стоит обсудить с Трампом не дальнейшее финансирование ВСУ, а скорейшее мирное урегулирование конфликта.Вчера газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Белый дом работает над планированием переговоров Трампа с Зеленским, который приедет в Нью-Йорк для участия в 80-й сессии Генассамблеи ООН.Девятого сентября открылась юбилейная, 80-я сессия Генассамблеи ООН. В ее рамках по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. Россию представит глава МИД Сергей Лавров.
В Британии раскрыли настоящую цель встречи Трампа и Зеленского в Нью-Йорке

Меркурис: Зеленский попытается убедить Трампа поддержать новое наступление

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 21 cен — РИА Новости. Владимир Зеленский попытается убедить президента США Дональда Трампа поддержать финансово новое наступление ВСУ на двусторонних переговорах в Нью-Йорке, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
"Он (Зеленский. — Прим. ред.) мог бы попытаться договориться об урегулировании, но, зная Зеленского, все будет с точностью до наоборот. Вероятно, он потребует поддержку для новых контратак, попросит деньги на формирование новых резервов", — сказал эксперт.
По словам аналитика, ситуация на фронте для украинской стороны ухудшается с каждым днем, а нестабильная позиция Трампа осложняет поддержку Европы и грозит обернуться принятием критических и непопулярных решений.
"Он (Зеленский. — Прим. ред.) не зря предупредил своих депутатов в Киеве, что на полях сражений могут наступить трудные времена. Ситуация становится все хуже и хуже, и скоро придется принять критические решения", — пояснил Меркурис.
По мнению аналитика, Зеленскому стоит обсудить с Трампом не дальнейшее финансирование ВСУ, а скорейшее мирное урегулирование конфликта.
Вчера газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Белый дом работает над планированием переговоров Трампа с Зеленским, который приедет в Нью-Йорк для участия в 80-й сессии Генассамблеи ООН.
Девятого сентября открылась юбилейная, 80-я сессия Генассамблеи ООН. В ее рамках по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. Россию представит глава МИД Сергей Лавров.
