В Британии раскрыли настоящую цель встречи Трампа и Зеленского в Нью-Йорке

21.09.2025

МОСКВА, 21 cен — РИА Новости. Владимир Зеленский попытается убедить президента США Дональда Трампа поддержать финансово новое наступление ВСУ на двусторонних переговорах в Нью-Йорке, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала."Он (Зеленский. — Прим. ред.) мог бы попытаться договориться об урегулировании, но, зная Зеленского, все будет с точностью до наоборот. Вероятно, он потребует поддержку для новых контратак, попросит деньги на формирование новых резервов", — сказал эксперт.По словам аналитика, ситуация на фронте для украинской стороны ухудшается с каждым днем, а нестабильная позиция Трампа осложняет поддержку Европы и грозит обернуться принятием критических и непопулярных решений."Он (Зеленский. — Прим. ред.) не зря предупредил своих депутатов в Киеве, что на полях сражений могут наступить трудные времена. Ситуация становится все хуже и хуже, и скоро придется принять критические решения", — пояснил Меркурис.По мнению аналитика, Зеленскому стоит обсудить с Трампом не дальнейшее финансирование ВСУ, а скорейшее мирное урегулирование конфликта.Вчера газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Белый дом работает над планированием переговоров Трампа с Зеленским, который приедет в Нью-Йорк для участия в 80-й сессии Генассамблеи ООН.Девятого сентября открылась юбилейная, 80-я сессия Генассамблеи ООН. В ее рамках по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. Россию представит глава МИД Сергей Лавров.

