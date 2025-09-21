https://ria.ru/20250921/zasedanie-2043328535.html

Заседание СБ ООН по инциденту с МиГ-31 пройдет 22 сентября

Заседание СБ ООН по инциденту с МиГ-31 пройдет 22 сентября

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Министерство иностранных дел Эстонии сообщило, что 22 сентября состоится экстренное заседание Совета безопасности ООН в связи с якобы нарушением российскими истребителями эстонского воздушного пространства в пятницу, доказательств чему представлено не было. Эстонский премьер-министр Кристен Михал сообщил в пятницу, что Эстония решила запросить консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 устава альянса из-за якобы произошедшего инцидента. "Двадцать второго сентября в 10.00 по нью-йоркскому времени (17.00 мск - ред.) Совет безопасности ООН соберется на экстренное заседание в ответ на вопиющее нарушение Россией эстонского воздушного пространства в пятницу", - говорится в заявлении на сайте МИД. Как отмечается, это первый за 34 года членства Эстонии в ООН случай, когда страна официально запросила экстренного заседания Совбеза этой организации. Минобороны РФ сообщило, что три российских истребителя МиГ-31 в пятницу совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло.

