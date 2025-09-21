https://ria.ru/20250921/zarplaty-2043308478.html
Зарплаты военных и силовиков вырастут в октябре
Зарплаты военных и силовиков вырастут в октябре - РИА Новости, 21.09.2025
Зарплаты военных и силовиков вырастут в октябре
Заработные платы работников силовых ведомств, военнослужащих, работников госорганов и казенных бюджетных и автономных учреждений будут проиндексированы на 7,6%... РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T10:30:00+03:00
2025-09-21T10:30:00+03:00
2025-09-21T10:30:00+03:00
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106654_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_08328a5bf0a3701928b858eb3a1dcb0a.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Заработные платы работников силовых ведомств, военнослужащих, работников госорганов и казенных бюджетных и автономных учреждений будут проиндексированы на 7,6% с 1 октября, говорится в соответствующем распоряжении правительства. "Федеральным государственным органам, федеральным государственным учреждениям - главным распорядителям средств федерального бюджета, в том числе в ведении которых находятся федеральные государственные учреждения, принять меры по увеличению с 1 октября 2025 г. на 7,6 процента обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда", - говорится в документе. Отмечается, что индексация затронет работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, госорганов, воинских частей, а также органов исполнительной власти с военной службой.
https://ria.ru/20250918/putin-2042851250.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106654_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_704dc2eb4849e17e2c8737a7747bcee7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
Зарплаты военных и силовиков вырастут в октябре
Зарплаты военных и силовиков вырастут в октябре на 7,6 процента
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Заработные платы работников силовых ведомств, военнослужащих, работников госорганов и казенных бюджетных и автономных учреждений будут проиндексированы на 7,6% с 1 октября, говорится в соответствующем распоряжении правительства.
"Федеральным государственным органам, федеральным государственным учреждениям - главным распорядителям средств федерального бюджета, в том числе в ведении которых находятся федеральные государственные учреждения, принять меры по увеличению с 1 октября 2025 г. на 7,6 процента обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда", - говорится в документе.
Отмечается, что индексация затронет работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, госорганов, воинских частей, а также органов исполнительной власти с военной службой.