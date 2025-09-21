Рейтинг@Mail.ru
Зарплаты военных и силовиков вырастут в октябре - РИА Новости, 21.09.2025
10:30 21.09.2025
Зарплаты военных и силовиков вырастут в октябре
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Заработные платы работников силовых ведомств, военнослужащих, работников госорганов и казенных бюджетных и автономных учреждений будут проиндексированы на 7,6% с 1 октября, говорится в соответствующем распоряжении правительства. "Федеральным государственным органам, федеральным государственным учреждениям - главным распорядителям средств федерального бюджета, в том числе в ведении которых находятся федеральные государственные учреждения, принять меры по увеличению с 1 октября 2025 г. на 7,6 процента обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда", - говорится в документе. Отмечается, что индексация затронет работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, госорганов, воинских частей, а также органов исполнительной власти с военной службой.
россия, общество
Россия, Общество
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Путин оценил предложение о ежеквартальной индексации пенсий
18 сентября, 22:52
 
