Зарплаты военных и силовиков вырастут в октябре

Зарплаты военных и силовиков вырастут в октябре

россия

общество

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Заработные платы работников силовых ведомств, военнослужащих, работников госорганов и казенных бюджетных и автономных учреждений будут проиндексированы на 7,6% с 1 октября, говорится в соответствующем распоряжении правительства. "Федеральным государственным органам, федеральным государственным учреждениям - главным распорядителям средств федерального бюджета, в том числе в ведении которых находятся федеральные государственные учреждения, принять меры по увеличению с 1 октября 2025 г. на 7,6 процента обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда", - говорится в документе. Отмечается, что индексация затронет работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, госорганов, воинских частей, а также органов исполнительной власти с военной службой.

