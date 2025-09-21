https://ria.ru/20250921/zarplata-2043290037.html

Названы страны с самым большим гендерным разрывом в зарплатах

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Наибольший разрыв в зарплате между женщинами и мужчинами среди стран "Большой двадцатки" по итогам прошлого года оказался в Южной Корее, Индии и России, выяснило РИА Новости, изучив данные статистических служб разных стран и открытые данные. Самый большой разрыв в зарплатах между полами оказался в Южной Корее, где женщины получают на 32,5% меньше мужчин. Следом расположилась Индия с разницей в 30,41%. Замкнула тройку Россия с 30,36% по итогам 2023 года (более свежие официальные данные не представлены). Также выше 20% разница в зарплатах оказалась в Саудовской Аравии (28,2%), Турции (27,1%), Великобритании (26,8%), Аргентине (26,33%), Японии (26,27%), Италии (24,8%), Франции (23,7%) и Мексике (21,6%). Следом расположились Бразилия, где отрыв мужской зарплаты от женской составил 18,1%, США - 17,3%, Индонезия - 16,6% (по данным за 2023 год) и Германия (15,6%). Наименьший разрыв среди стран G20 оказался в Австралии (10,7%), Канаде (12,6%) и Китае (13%).

