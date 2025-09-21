https://ria.ru/20250921/zarplata-2043278455.html
Эксперт рассказала, кому проиндексируют зарплаты с 1 октября
Эксперт рассказала, кому проиндексируют зарплаты с 1 октября
Эксперт рассказала, кому проиндексируют зарплаты с 1 октября
Увеличение заработных плат с 1 октября затронет сотрудников федеральных госорганов, гражданский персонал воинских частей, работников силовых структур и всех...
татьяна подольская
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Увеличение заработных плат с 1 октября затронет сотрудников федеральных госорганов, гражданский персонал воинских частей, работников силовых структур и всех организаций, которые финансируются из федерального бюджета, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская. "Повышение окладов и тарифных ставок с 1 октября 2025 года предусмотрено для сотрудников федеральных государственных органов, гражданского персонала воинских частей, сотрудников силовых структур и организаций, финансирование которых осуществляются из федерального бюджета", - сказала агентству Подольская. Собеседница агентства уточнила. что эта индексация не распространяется на сотрудников учреждений, которые финансируются из региональных и местных бюджетов. "Запланированная изначально индексация на 4,5% была увеличена до 7,6% ввиду высокой инфляции", - добавила Подольская.
Эксперт рассказала, кому проиндексируют зарплаты с 1 октября
