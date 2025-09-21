https://ria.ru/20250921/zakharova-2043391539.html

Захарова потребовала от Запада итогов по делам Навального* и Скрипалей

2025-09-21T20:48:00+03:00

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Россия требует от западных лабораторий предоставить итоги расследования по делам об отравлении Алексея Навального* и бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале."ВНОВЬ требуем от западных лабораторий представить результаты анализов. Только ВСЕХ: солсберийско-эмсберийских, упомянутого берлинского пациента…, можно и хоть какие-то "анализы" терактов Северного потока 1 и 2, наконец предоставить", — написала Захарова.Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в России за госизмену, и его дочь Юлия были отравлены 4 марта 2018 года в Солсбери, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство. Москва это категорически отрицает.Алексея Навального* 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального* якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным*, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального* свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным* заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отмечали, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.В августе 2023 года Мосгорсуд признал Навального*, вернувшегося в Россию, виновным по делу о создании экстремистского сообщества, назначив совокупно 19 лет колонии - уже особого режима. Впоследствии Навального* перевели отбывать срок на Ямал - в исправительную колонию №3 "Полярный волк", где он умер 16 февраля, медики пытались его реанимировать более получаса. По данным источника RT, предварительно, у Навального* оторвался тромб, окончательно причины смерти устанавливаются, СУСК по Ямало-Ненецкому округу сообщало об организации процессуальной проверки.* Внесен в перечень террористов и экстремистов

