https://ria.ru/20250921/yug-2043321184.html
Подразделения "Юга" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Подразделения "Юга" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 21.09.2025
Подразделения "Юга" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили до 220 военнослужащих ВСУ и бронетранспортер в Донецкой Народной Республике, сообщило в воскресенье... РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T12:13:00+03:00
2025-09-21T12:13:00+03:00
2025-09-21T12:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040369254_0:53:3072:1781_1920x0_80_0_0_d8c1c91651f921f148aa0e057ac762b2.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА НОВОСТИ. Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили до 220 военнослужащих ВСУ и бронетранспортер в Донецкой Народной Республике, сообщило в воскресенье журналистам Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям семи механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Северск, Степановка, Резниковка, Александро-Калиново и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, бронетранспортер М-113 производства США, две боевые бронированные машины, 11 пикапов и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и склад горючего.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040369254_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_d9a1f7683bbf896810953d4bbe7f4d04.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Юга" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
ВСУ потеряли до 220 военных в зоне действия группировки "Юг"