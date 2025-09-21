Рейтинг@Mail.ru
Подразделения "Юга" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:13 21.09.2025 (обновлено: 12:22 21.09.2025)
Подразделения "Юга" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
МОСКВА, 21 сен - РИА НОВОСТИ. Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили до 220 военнослужащих ВСУ и бронетранспортер в Донецкой Народной Республике, сообщило в воскресенье журналистам Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям семи механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Северск, Степановка, Резниковка, Александро-Калиново и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, бронетранспортер М-113 производства США, две боевые бронированные машины, 11 пикапов и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и склад горючего.
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА НОВОСТИ. Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили до 220 военнослужащих ВСУ и бронетранспортер в Донецкой Народной Республике, сообщило в воскресенье журналистам Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям семи механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Северск, Степановка, Резниковка, Александро-Калиново и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, бронетранспортер М-113 производства США, две боевые бронированные машины, 11 пикапов и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и склад горючего.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
