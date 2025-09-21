Рейтинг@Mail.ru
В ГД рассказали, как вернуть 88 тысяч рублей в качестве вычета
02:20 21.09.2025 (обновлено: 05:50 21.09.2025)
В ГД рассказали, как вернуть 88 тысяч рублей в качестве вычета
В ГД рассказали, как вернуть 88 тысяч рублей в качестве вычета - РИА Новости, 21.09.2025
В ГД рассказали, как вернуть 88 тысяч рублей в качестве вычета
Инвесторы могут вернуть до 88 тысяч рублей в год в качестве инвестиционного налогового вычета при сумме инвестиции 400 тысяч рублей и ставке налога 22%,... РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T02:20:00+03:00
2025-09-21T05:50:00+03:00
экономика
алексей говырин
федеральная налоговая служба (фнс россии)
госдума рф
единая россия
общество
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Инвесторы могут вернуть до 88 тысяч рублей в год в качестве инвестиционного налогового вычета при сумме инвестиции 400 тысяч рублей и ставке налога 22%, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин ("Единая Россия")."Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) остается одним из самых популярных инструментов для тех, кто хочет не только инвестировать, но и получать налоговые льготы. В 2025 году действуют сразу две системы: старые ИИС, открытые до конца 2023 года, и новые счета ИИС-3, доступные с 2024 года. Для новых ИИС-3 совмещаются два варианта вычетов: на взнос и на доход, но есть нюансы. Лимит базы для вычета на взнос составляет 400 тысяч рублей, однако он общий не только для ИИС-3, но и для договоров долгосрочных сбережений и негосударственного пенсионного обеспечения. Размер возврата зависит от действующей в 2025 году прогрессивной шкалы НДФЛ: от 13% до 22%. То есть максимум вернуть можно от 52 тысяч до 88 тысяч рублей в пределах уплаченного налога", — сказал Говырин. По словам парламентария, для владельцев старых счетов — ИИС-1 и ИИС-2 — также действуют два варианта вычета. "Первый — возврат НДФЛ с внесенных денег. Лимит базы установлен в 400 тысяч рублей в год, и при ставке 13% вернуть можно максимум 52 тысячи рублей, но только в пределах реально уплаченного налога. Второй вариант — освободить от налога весь инвестиционный доход при закрытии счета, если он просуществовал не менее трех лет. Выбирать можно только один режим для конкретного счета", — отметил он. Говырин подчеркнул, что вычет на доход по ИИС-3 работает при закрытии счета после минимального срока: для договоров, открытых в 2024–2026 годах, это пять лет, далее срок увеличивается ежегодно и с 2031 года составит десять лет. По его словам, при соблюдении условий инвестор освобождается от налога на весь положительный результат, но есть ограничение: не более 30 миллионов рублей вычета на доход по всем закрытым счетам в одном году. "Важно учитывать и другие детали. Одновременно у одного человека может быть не более трех договоров ИИС-3. Вычет на взнос прекращается с года закрытия счета. Если счет закрыт раньше минимального срока без перевода активов, придется вернуть полученные ранее льготы и заплатить налог с пенями", — добавил он. Депутат сообщил, что оформить налоговый вычет можно тремя способами: классический — через декларацию 3-НДФЛ после окончания года, в котором был сделан взнос или закрыт счет, второй вариант — через личный кабинет ФНС, если налоговая получает данные от брокера или управляющей компании, третий путь — вычет может предоставить сам брокер как налоговый агент, но, по его словам, для новых счетов требуется справка ФНС, подтверждающая право клиента на льготу.
экономика, алексей говырин, федеральная налоговая служба (фнс россии), госдума рф, единая россия, общество
Экономика, Алексей Говырин, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Госдума РФ, Единая Россия, Общество
В ГД рассказали, как вернуть 88 тысяч рублей в качестве вычета

Говырин: инвесторы могут вернуть до 88 тыс рублей в год в качестве вычета

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Инвесторы могут вернуть до 88 тысяч рублей в год в качестве инвестиционного налогового вычета при сумме инвестиции 400 тысяч рублей и ставке налога 22%, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин ("Единая Россия").
"Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) остается одним из самых популярных инструментов для тех, кто хочет не только инвестировать, но и получать налоговые льготы. В 2025 году действуют сразу две системы: старые ИИС, открытые до конца 2023 года, и новые счета ИИС-3, доступные с 2024 года. Для новых ИИС-3 совмещаются два варианта вычетов: на взнос и на доход, но есть нюансы. Лимит базы для вычета на взнос составляет 400 тысяч рублей, однако он общий не только для ИИС-3, но и для договоров долгосрочных сбережений и негосударственного пенсионного обеспечения. Размер возврата зависит от действующей в 2025 году прогрессивной шкалы НДФЛ: от 13% до 22%. То есть максимум вернуть можно от 52 тысяч до 88 тысяч рублей в пределах уплаченного налога", — сказал Говырин.
По словам парламентария, для владельцев старых счетов — ИИС-1 и ИИС-2 — также действуют два варианта вычета.
"Первый — возврат НДФЛ с внесенных денег. Лимит базы установлен в 400 тысяч рублей в год, и при ставке 13% вернуть можно максимум 52 тысячи рублей, но только в пределах реально уплаченного налога. Второй вариант — освободить от налога весь инвестиционный доход при закрытии счета, если он просуществовал не менее трех лет. Выбирать можно только один режим для конкретного счета", — отметил он.
Говырин подчеркнул, что вычет на доход по ИИС-3 работает при закрытии счета после минимального срока: для договоров, открытых в 2024–2026 годах, это пять лет, далее срок увеличивается ежегодно и с 2031 года составит десять лет. По его словам, при соблюдении условий инвестор освобождается от налога на весь положительный результат, но есть ограничение: не более 30 миллионов рублей вычета на доход по всем закрытым счетам в одном году.
"Важно учитывать и другие детали. Одновременно у одного человека может быть не более трех договоров ИИС-3. Вычет на взнос прекращается с года закрытия счета. Если счет закрыт раньше минимального срока без перевода активов, придется вернуть полученные ранее льготы и заплатить налог с пенями", — добавил он.
Депутат сообщил, что оформить налоговый вычет можно тремя способами: классический — через декларацию 3-НДФЛ после окончания года, в котором был сделан взнос или закрыт счет, второй вариант — через личный кабинет ФНС, если налоговая получает данные от брокера или управляющей компании, третий путь — вычет может предоставить сам брокер как налоговый агент, но, по его словам, для новых счетов требуется справка ФНС, подтверждающая право клиента на льготу.
Экономика Алексей Говырин Федеральная налоговая служба (ФНС России) Госдума РФ Единая Россия Общество
 
 
