https://ria.ru/20250921/vychet-2043278612.html

В ГД рассказали, как вернуть 88 тысяч рублей в качестве вычета

В ГД рассказали, как вернуть 88 тысяч рублей в качестве вычета - РИА Новости, 21.09.2025

В ГД рассказали, как вернуть 88 тысяч рублей в качестве вычета

Инвесторы могут вернуть до 88 тысяч рублей в год в качестве инвестиционного налогового вычета при сумме инвестиции 400 тысяч рублей и ставке налога 22%,... РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T02:20:00+03:00

2025-09-21T02:20:00+03:00

2025-09-21T05:50:00+03:00

экономика

алексей говырин

федеральная налоговая служба (фнс россии)

госдума рф

единая россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267379_0:85:3490:2048_1920x0_80_0_0_8f9d41005be0d28fcdd80d3f5887a9bc.jpg

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Инвесторы могут вернуть до 88 тысяч рублей в год в качестве инвестиционного налогового вычета при сумме инвестиции 400 тысяч рублей и ставке налога 22%, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин ("Единая Россия")."Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) остается одним из самых популярных инструментов для тех, кто хочет не только инвестировать, но и получать налоговые льготы. В 2025 году действуют сразу две системы: старые ИИС, открытые до конца 2023 года, и новые счета ИИС-3, доступные с 2024 года. Для новых ИИС-3 совмещаются два варианта вычетов: на взнос и на доход, но есть нюансы. Лимит базы для вычета на взнос составляет 400 тысяч рублей, однако он общий не только для ИИС-3, но и для договоров долгосрочных сбережений и негосударственного пенсионного обеспечения. Размер возврата зависит от действующей в 2025 году прогрессивной шкалы НДФЛ: от 13% до 22%. То есть максимум вернуть можно от 52 тысяч до 88 тысяч рублей в пределах уплаченного налога", — сказал Говырин. По словам парламентария, для владельцев старых счетов — ИИС-1 и ИИС-2 — также действуют два варианта вычета. "Первый — возврат НДФЛ с внесенных денег. Лимит базы установлен в 400 тысяч рублей в год, и при ставке 13% вернуть можно максимум 52 тысячи рублей, но только в пределах реально уплаченного налога. Второй вариант — освободить от налога весь инвестиционный доход при закрытии счета, если он просуществовал не менее трех лет. Выбирать можно только один режим для конкретного счета", — отметил он. Говырин подчеркнул, что вычет на доход по ИИС-3 работает при закрытии счета после минимального срока: для договоров, открытых в 2024–2026 годах, это пять лет, далее срок увеличивается ежегодно и с 2031 года составит десять лет. По его словам, при соблюдении условий инвестор освобождается от налога на весь положительный результат, но есть ограничение: не более 30 миллионов рублей вычета на доход по всем закрытым счетам в одном году. "Важно учитывать и другие детали. Одновременно у одного человека может быть не более трех договоров ИИС-3. Вычет на взнос прекращается с года закрытия счета. Если счет закрыт раньше минимального срока без перевода активов, придется вернуть полученные ранее льготы и заплатить налог с пенями", — добавил он. Депутат сообщил, что оформить налоговый вычет можно тремя способами: классический — через декларацию 3-НДФЛ после окончания года, в котором был сделан взнос или закрыт счет, второй вариант — через личный кабинет ФНС, если налоговая получает данные от брокера или управляющей компании, третий путь — вычет может предоставить сам брокер как налоговый агент, но, по его словам, для новых счетов требуется справка ФНС, подтверждающая право клиента на льготу.

https://ria.ru/20250921/tseny-2043275033.html

https://ria.ru/20250921/zarplata-2043278455.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, алексей говырин, федеральная налоговая служба (фнс россии), госдума рф, единая россия, общество