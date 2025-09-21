Рейтинг@Mail.ru
Санаторно-курортная отрасль Крыма работает штатно на фоне атак ВСУ - РИА Новости, 21.09.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
23:46 21.09.2025 (обновлено: 23:50 21.09.2025)
Санаторно-курортная отрасль Крыма работает штатно на фоне атак ВСУ
Санаторно-курортная отрасль Крыма работает штатно на фоне атак ВСУ - РИА Новости, 21.09.2025
Санаторно-курортная отрасль Крыма работает штатно на фоне атак ВСУ
Санаторно-курортная отрасль Крыма на фоне атаки ВСУ на санаторий "Форос" работает штатно, для туристов организована горячая линия, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.09.2025
происшествия
специальная военная операция на украине
республика крым
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Санаторно-курортная отрасль Крыма на фоне атаки ВСУ на санаторий "Форос" работает штатно, для туристов организована горячая линия, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики.Киевский режим в воскресенье совершил преднамеренную террористическую атаку по гражданским объектам в Крыму: ВСУ нанесли удар в курортной зоне, где нет военных объектов, с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами, сообщило Минобороны России. В результате атаки два человека погибли, 15 получили ранения различной степени тяжести, уточняет МО."Санаторно-курортная отрасль Республики Крым работает в штатном режиме. Министерство на связи с руководителями санатория. Ситуация под контролем, все службы работают слаженно", - говорится в сообщении.Для туристов и жителей Крыма работает горячая линия - 8 800 511 80 18.
республика крым
происшествия, республика крым, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Санаторно-курортная отрасль Крыма работает штатно на фоне атак ВСУ

Санаторно-курортная отрасль Крыма работает штатно на фоне атак ВСУ на "Форос"

Вид на Крым. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Санаторно-курортная отрасль Крыма на фоне атаки ВСУ на санаторий "Форос" работает штатно, для туристов организована горячая линия, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики.
Киевский режим в воскресенье совершил преднамеренную террористическую атаку по гражданским объектам в Крыму: ВСУ нанесли удар в курортной зоне, где нет военных объектов, с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами, сообщило Минобороны России. В результате атаки два человека погибли, 15 получили ранения различной степени тяжести, уточняет МО.
"Санаторно-курортная отрасль Республики Крым работает в штатном режиме. Министерство на связи с руководителями санатория. Ситуация под контролем, все службы работают слаженно", - говорится в сообщении.
Для туристов и жителей Крыма работает горячая линия - 8 800 511 80 18.
В Форосе потушили пожар, возникший после атаки беспилотников на школу
В Форосе потушили пожар, возникший после атаки беспилотников на школу
Вчера, 23:37
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРеспублика КрымВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
