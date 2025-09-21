https://ria.ru/20250921/vsu-2043412142.html
Санаторно-курортная отрасль Крыма работает штатно на фоне атак ВСУ
Санаторно-курортная отрасль Крыма работает штатно на фоне атак ВСУ - 21.09.2025
Санаторно-курортная отрасль Крыма работает штатно на фоне атак ВСУ
Санаторно-курортная отрасль Крыма на фоне атаки ВСУ на санаторий "Форос" работает штатно, для туристов организована горячая линия, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T23:46:00+03:00
2025-09-21T23:46:00+03:00
2025-09-21T23:50:00+03:00
происшествия
специальная военная операция на украине
республика крым
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Санаторно-курортная отрасль Крыма на фоне атаки ВСУ на санаторий "Форос" работает штатно, для туристов организована горячая линия, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики.Киевский режим в воскресенье совершил преднамеренную террористическую атаку по гражданским объектам в Крыму: ВСУ нанесли удар в курортной зоне, где нет военных объектов, с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами, сообщило Минобороны России. В результате атаки два человека погибли, 15 получили ранения различной степени тяжести, уточняет МО."Санаторно-курортная отрасль Республики Крым работает в штатном режиме. Министерство на связи с руководителями санатория. Ситуация под контролем, все службы работают слаженно", - говорится в сообщении.Для туристов и жителей Крыма работает горячая линия - 8 800 511 80 18.
республика крым
