При ударе ВСУ по курортной зоне в Крыму погибли два человека
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:16 21.09.2025 (обновлено: 08:43 22.09.2025)
При ударе ВСУ по курортной зоне в Крыму погибли два человека
При ударе ВСУ по курортной зоне в Крыму погибли два человека - РИА Новости, 22.09.2025
При ударе ВСУ по курортной зоне в Крыму погибли два человека
Киевский режим совершил преднамеренную террористическую атаку по гражданским объектам на территории Крыма, два человека погибли, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 22.09.2025
республика крым
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
происшествия
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Киевский режим совершил преднамеренную террористическую атаку по гражданским объектам на территории Крыма, два человека погибли, сообщило Минобороны РФ."Двадцать первого сентября текущего года киевским режимом совершена преднамеренная террористическая атака по гражданским объектам на территории Республики Крым. Около 19.30 мск в курортной зоне Республики Крым, где нет никаких военных объектов, вооруженными силами Украины нанесен террористический удар с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами. В результате террористического акта, по предварительной информации, погибли два гражданских лица, 15 человек получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
республика крым
республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, происшествия
Республика Крым, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Происшествия
При ударе ВСУ по курортной зоне в Крыму погибли два человека

МО РФ: ВСУ ударили дронами с фугасными боеприпасами по курортной зоне Крыма

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Киевский режим совершил преднамеренную террористическую атаку по гражданским объектам на территории Крыма, два человека погибли, сообщило Минобороны РФ.
"Двадцать первого сентября текущего года киевским режимом совершена преднамеренная террористическая атака по гражданским объектам на территории Республики Крым. Около 19.30 мск в курортной зоне Республики Крым, где нет никаких военных объектов, вооруженными силами Украины нанесен террористический удар с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами. В результате террористического акта, по предварительной информации, погибли два гражданских лица, 15 человек получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Украинские военные запускают беспилотник
Развожаев выразил соболезнования семьям погибших при атаке ВСУ на Крым
Вчера, 22:59
 
Специальная военная операция на Украине
Республика Крым
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Вооруженные силы Украины
Происшествия
 
 
