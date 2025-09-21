https://ria.ru/20250921/vsu-2043404491.html
При атаке ВСУ на Горловку пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя пострадали в результате атаки ВСУ с применением ударного БПЛА в Горловке, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 21.09.2025
ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате атаки ВСУ с применением ударного БПЛА в Горловке, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "В Калининском районе Горловки при атаке ударного БПЛА ранения средней степени тяжести получили мужчины 1984 и 1994 года рождения", - написал Пушилин в Telegram-канале. Глава ДНР отметил, что пострадавшим оказывается медицинская помощь. Пушилин добавил, что в результате атаки поврежден объект инфраструктуры в Калининском районе города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
