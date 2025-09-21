Рейтинг@Mail.ru
При атаке ВСУ на Горловку пострадали два мирных жителя
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:32 21.09.2025
При атаке ВСУ на Горловку пострадали два мирных жителя
При атаке ВСУ на Горловку пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя пострадали в результате атаки ВСУ с применением ударного БПЛА в Горловке, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 21.09.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
калининский район
денис пушилин
вооруженные силы украины
стирол
ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате атаки ВСУ с применением ударного БПЛА в Горловке, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "В Калининском районе Горловки при атаке ударного БПЛА ранения средней степени тяжести получили мужчины 1984 и 1994 года рождения", - написал Пушилин в Telegram-канале. Глава ДНР отметил, что пострадавшим оказывается медицинская помощь. Пушилин добавил, что в результате атаки поврежден объект инфраструктуры в Калининском районе города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
горловка
донецкая народная республика
калининский район
происшествия, горловка, донецкая народная республика, калининский район, денис пушилин, вооруженные силы украины, стирол
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Калининский район, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Стирол
Пушилин: при атаке ВСУ на Горловку пострадали два мирных жителя

Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате атаки ВСУ с применением ударного БПЛА в Горловке, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Калининском районе Горловки при атаке ударного БПЛА ранения средней степени тяжести получили мужчины 1984 и 1994 года рождения", - написал Пушилин в Telegram-канале.
Глава ДНР отметил, что пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Пушилин добавил, что в результате атаки поврежден объект инфраструктуры в Калининском районе города.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГорловкаДонецкая Народная РеспубликаКалининский районДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныСтирол
 
 
