В Крыму рассказали о состоянии пострадавших при ударе БПЛА ВСУ
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
22:25 21.09.2025
В Крыму рассказали о состоянии пострадавших при ударе БПЛА ВСУ
В Крыму рассказали о состоянии пострадавших при ударе БПЛА ВСУ - РИА Новости, 21.09.2025
В Крыму рассказали о состоянии пострадавших при ударе БПЛА ВСУ
Пострадавшим при ударе БПЛА ВСУ по территории санатория "Форос" на Южном берегу Крыма оказывается вся необходимая медицинская помощь, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.09.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
республика крым
сергей аксенов (политик)
вооруженные силы украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Пострадавшим при ударе БПЛА ВСУ по территории санатория "Форос" на Южном берегу Крыма оказывается вся необходимая медицинская помощь, сообщает пресс-служба минздрава региона. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что около 15 человек пострадало в результате удара вражеских БПЛА на Южном берегу Крыма, число погибших уточняется, под удар попали санаторий "Форос" и здание школы в поселке. "Пострадавшим при ударе вражеских БПЛА на территорию санатория "Форос" оказывается вся необходимая медицинская помощь силами службы "скорой помощи" региона и ФГБУ "Ялтинский многопрофильный медицинский центр Федерального медико-биологического агентства", - говорится в сообщении ведомства. В минздраве подчеркнули, что ситуация находится на контроле правительства республики.
республика крым
Новости
происшествия, республика крым, сергей аксенов (политик), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик), Вооруженные силы Украины
В Крыму рассказали о состоянии пострадавших при ударе БПЛА ВСУ

Медики оказывают помощь пострадавшим при ударе ВСУ по санаторию в Крыму

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Пострадавшим при ударе БПЛА ВСУ по территории санатория "Форос" на Южном берегу Крыма оказывается вся необходимая медицинская помощь, сообщает пресс-служба минздрава региона.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что около 15 человек пострадало в результате удара вражеских БПЛА на Южном берегу Крыма, число погибших уточняется, под удар попали санаторий "Форос" и здание школы в поселке.
"Пострадавшим при ударе вражеских БПЛА на территорию санатория "Форос" оказывается вся необходимая медицинская помощь силами службы "скорой помощи" региона и ФГБУ "Ялтинский многопрофильный медицинский центр Федерального медико-биологического агентства", - говорится в сообщении ведомства.
В минздраве подчеркнули, что ситуация находится на контроле правительства республики.
В Крыму взяли на особый контроль ситуацию в Ялте
