https://ria.ru/20250921/vsu-2043403936.html

В Крыму рассказали о состоянии пострадавших при ударе БПЛА ВСУ

В Крыму рассказали о состоянии пострадавших при ударе БПЛА ВСУ - РИА Новости, 21.09.2025

В Крыму рассказали о состоянии пострадавших при ударе БПЛА ВСУ

Пострадавшим при ударе БПЛА ВСУ по территории санатория "Форос" на Южном берегу Крыма оказывается вся необходимая медицинская помощь, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T22:25:00+03:00

2025-09-21T22:25:00+03:00

2025-09-21T22:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

республика крым

сергей аксенов (политик)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Пострадавшим при ударе БПЛА ВСУ по территории санатория "Форос" на Южном берегу Крыма оказывается вся необходимая медицинская помощь, сообщает пресс-служба минздрава региона. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что около 15 человек пострадало в результате удара вражеских БПЛА на Южном берегу Крыма, число погибших уточняется, под удар попали санаторий "Форос" и здание школы в поселке. "Пострадавшим при ударе вражеских БПЛА на территорию санатория "Форос" оказывается вся необходимая медицинская помощь силами службы "скорой помощи" региона и ФГБУ "Ялтинский многопрофильный медицинский центр Федерального медико-биологического агентства", - говорится в сообщении ведомства. В минздраве подчеркнули, что ситуация находится на контроле правительства республики.

https://ria.ru/20250921/krym-2043402438.html

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, республика крым, сергей аксенов (политик), вооруженные силы украины