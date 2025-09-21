https://ria.ru/20250921/vsu-2043403936.html
В Крыму рассказали о состоянии пострадавших при ударе БПЛА ВСУ
В Крыму рассказали о состоянии пострадавших при ударе БПЛА ВСУ
2025-09-21
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Пострадавшим при ударе БПЛА ВСУ по территории санатория "Форос" на Южном берегу Крыма оказывается вся необходимая медицинская помощь, сообщает пресс-служба минздрава региона. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что около 15 человек пострадало в результате удара вражеских БПЛА на Южном берегу Крыма, число погибших уточняется, под удар попали санаторий "Форос" и здание школы в поселке. "Пострадавшим при ударе вражеских БПЛА на территорию санатория "Форос" оказывается вся необходимая медицинская помощь силами службы "скорой помощи" региона и ФГБУ "Ялтинский многопрофильный медицинский центр Федерального медико-биологического агентства", - говорится в сообщении ведомства. В минздраве подчеркнули, что ситуация находится на контроле правительства республики.
