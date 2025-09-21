Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила над морем три БПЛА во время атаки на Севастополь
22:23 21.09.2025 (обновлено: 22:27 21.09.2025)
ПВО сбила над морем три БПЛА во время атаки на Севастополь
безопасность
михаил развожаев
севастополь
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Черноморский флот во взаимодействии с силами ПВО продолжает отражать атаку БПЛА на Севастополь, уже сбито три беспилотника, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Ранее Развожаев сообщил, что силы ПВО уничтожили воздушную цель над морской акваторией вблизи Севастополя."Черноморский флот во взаимодействии с силами ПВО продолжает отражать атаку БПЛА на Севастополь над морем в районе Севастопольской бухты, Качи. Уже сбито три БПЛА. По всем целям наши военные отрабатывают над морем. Но звуки от взрывных волн слышны в разных местах города", - написал Развожаев.По его словам, никакие объекты к этому часу ни в городе, ни в акватории Севастополя не пострадали. Все оперативные службы наготове.
севастополь
безопасность, михаил развожаев, севастополь, происшествия
Безопасность, Михаил Развожаев, Севастополь, Происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Черноморский флот во взаимодействии с силами ПВО продолжает отражать атаку БПЛА на Севастополь, уже сбито три беспилотника, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Ранее Развожаев сообщил, что силы ПВО уничтожили воздушную цель над морской акваторией вблизи Севастополя.
"Черноморский флот во взаимодействии с силами ПВО продолжает отражать атаку БПЛА на Севастополь над морем в районе Севастопольской бухты, Качи. Уже сбито три БПЛА. По всем целям наши военные отрабатывают над морем. Но звуки от взрывных волн слышны в разных местах города", - написал Развожаев.
По его словам, никакие объекты к этому часу ни в городе, ни в акватории Севастополя не пострадали. Все оперативные службы наготове.
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
В Крыму взяли на особый контроль ситуацию в Ялте
Вчера, 22:18
 
Безопасность Михаил Развожаев Севастополь Происшествия
 
 
