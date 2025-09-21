https://ria.ru/20250921/vsu-2043403805.html

ПВО сбила над морем три БПЛА во время атаки на Севастополь

2025-09-21T22:23:00+03:00

безопасность

михаил развожаев

севастополь

происшествия

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Черноморский флот во взаимодействии с силами ПВО продолжает отражать атаку БПЛА на Севастополь, уже сбито три беспилотника, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Ранее Развожаев сообщил, что силы ПВО уничтожили воздушную цель над морской акваторией вблизи Севастополя."Черноморский флот во взаимодействии с силами ПВО продолжает отражать атаку БПЛА на Севастополь над морем в районе Севастопольской бухты, Качи. Уже сбито три БПЛА. По всем целям наши военные отрабатывают над морем. Но звуки от взрывных волн слышны в разных местах города", - написал Развожаев.По его словам, никакие объекты к этому часу ни в городе, ни в акватории Севастополя не пострадали. Все оперативные службы наготове.

безопасность, михаил развожаев, севастополь, происшествия