ПВО сбила над морем три БПЛА во время атаки на Севастополь
ПВО сбила над морем три БПЛА во время атаки на Севастополь - РИА Новости, 21.09.2025
ПВО сбила над морем три БПЛА во время атаки на Севастополь
Черноморский флот во взаимодействии с силами ПВО продолжает отражать атаку БПЛА на Севастополь, уже сбито три беспилотника, сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T22:23:00+03:00
2025-09-21T22:23:00+03:00
2025-09-21T22:27:00+03:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Черноморский флот во взаимодействии с силами ПВО продолжает отражать атаку БПЛА на Севастополь, уже сбито три беспилотника, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Ранее Развожаев сообщил, что силы ПВО уничтожили воздушную цель над морской акваторией вблизи Севастополя."Черноморский флот во взаимодействии с силами ПВО продолжает отражать атаку БПЛА на Севастополь над морем в районе Севастопольской бухты, Качи. Уже сбито три БПЛА. По всем целям наши военные отрабатывают над морем. Но звуки от взрывных волн слышны в разных местах города", - написал Развожаев.По его словам, никакие объекты к этому часу ни в городе, ни в акватории Севастополя не пострадали. Все оперативные службы наготове.
ПВО сбила над морем три БПЛА во время атаки на Севастополь
Развожаев: ПВО сбила над морем три БПЛА во время атаки на Севастополь