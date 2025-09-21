Рейтинг@Mail.ru
Появились кадры уничтоженных ВСУ Малых Щербаков
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
22:10 21.09.2025
Появились кадры уничтоженных ВСУ Малых Щербаков
Появились кадры уничтоженных ВСУ Малых Щербаков - РИА Новости, 21.09.2025
Появились кадры уничтоженных ВСУ Малых Щербаков
Первые панорамные кадры из Малых Щербаков Запорожской области оказались в распоряжении РИА Новости, на них видно, что поселок практически полностью разрушен... РИА Новости, 21.09.2025
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
днепр (река)
вооруженные силы украины
происшествия
МЕЛИТОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Первые панорамные кадры из Малых Щербаков Запорожской области оказались в распоряжении РИА Новости, на них видно, что поселок практически полностью разрушен ударами ВСУ. По словам собеседника агентства, штурмовика 392-го полка 19-й дивизии группировки Днепр с позывным "Увар", украинские операторы крупных дронов типа "Баба-Яга" каждую ночь методично разрушают населенный пункт, уничтожая каждое жилое здание. "Когда мы (подразделение - ред.) зашли (в мае 2025 года - ред.), там мирных уже не было, да и домов как таковых уже нет. Они (ВСУ - ред.) их каждую ночь "разбирают". Каждую ночь прилетает "Яга", и минометом. Так что сидели только в подвалах, да и в большинстве случаев разбитых подвалах", - рассказал он. "Увар" также отметил, что, по его мнению, ВСУ намеренно уничтожают этот населенный пункт. "Бомбят постоянно любое сооружение, где есть крыша и можно укрыться - они всё "разбирают". Бьют "птичками", а ночью прилетает "Баба-Яга". Судя по всему, на этой задаче у них работает расчета три (операторов дронов - ред.). Всё это, чтобы было меньше укрытий у нас. Но мы всё равно держим линию обороны и даем отпор", - заявил "Увар". В марте 2025 года Минобороны России сообщило о том, что российские подразделения группировки "Днепр" освободили населенный пункт Малые Щербаки в Запорожье. ВСУ периодически пытаются контратаковать позиции ВС РФ в районе населенного пункта, в настоящий момент поселок находится практически на передовых позициях обороны российских войск.
Появились кадры уничтоженных ВСУ Малых Щербаков

Появились первые кадры уничтоженных ВСУ Малых Щербаков в Запорожской области

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Первые панорамные кадры из Малых Щербаков Запорожской области оказались в распоряжении РИА Новости, на них видно, что поселок практически полностью разрушен ударами ВСУ.
По словам собеседника агентства, штурмовика 392-го полка 19-й дивизии группировки Днепр с позывным "Увар", украинские операторы крупных дронов типа "Баба-Яга" каждую ночь методично разрушают населенный пункт, уничтожая каждое жилое здание.
"Когда мы (подразделение - ред.) зашли (в мае 2025 года - ред.), там мирных уже не было, да и домов как таковых уже нет. Они (ВСУ - ред.) их каждую ночь "разбирают". Каждую ночь прилетает "Яга", и минометом. Так что сидели только в подвалах, да и в большинстве случаев разбитых подвалах", - рассказал он.
"Увар" также отметил, что, по его мнению, ВСУ намеренно уничтожают этот населенный пункт.
"Бомбят постоянно любое сооружение, где есть крыша и можно укрыться - они всё "разбирают". Бьют "птичками", а ночью прилетает "Баба-Яга". Судя по всему, на этой задаче у них работает расчета три (операторов дронов - ред.). Всё это, чтобы было меньше укрытий у нас. Но мы всё равно держим линию обороны и даем отпор", - заявил "Увар".
В марте 2025 года Минобороны России сообщило о том, что российские подразделения группировки "Днепр" освободили населенный пункт Малые Щербаки в Запорожье. ВСУ периодически пытаются контратаковать позиции ВС РФ в районе населенного пункта, в настоящий момент поселок находится практически на передовых позициях обороны российских войск.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьДнепр (река)Вооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
