Появились кадры уничтоженных ВСУ Малых Щербаков
2025-09-21T22:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
днепр (река)
вооруженные силы украины
происшествия
МЕЛИТОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Первые панорамные кадры из Малых Щербаков Запорожской области оказались в распоряжении РИА Новости, на них видно, что поселок практически полностью разрушен ударами ВСУ. По словам собеседника агентства, штурмовика 392-го полка 19-й дивизии группировки Днепр с позывным "Увар", украинские операторы крупных дронов типа "Баба-Яга" каждую ночь методично разрушают населенный пункт, уничтожая каждое жилое здание. "Когда мы (подразделение - ред.) зашли (в мае 2025 года - ред.), там мирных уже не было, да и домов как таковых уже нет. Они (ВСУ - ред.) их каждую ночь "разбирают". Каждую ночь прилетает "Яга", и минометом. Так что сидели только в подвалах, да и в большинстве случаев разбитых подвалах", - рассказал он. "Увар" также отметил, что, по его мнению, ВСУ намеренно уничтожают этот населенный пункт. "Бомбят постоянно любое сооружение, где есть крыша и можно укрыться - они всё "разбирают". Бьют "птичками", а ночью прилетает "Баба-Яга". Судя по всему, на этой задаче у них работает расчета три (операторов дронов - ред.). Всё это, чтобы было меньше укрытий у нас. Но мы всё равно держим линию обороны и даем отпор", - заявил "Увар". В марте 2025 года Минобороны России сообщило о том, что российские подразделения группировки "Днепр" освободили населенный пункт Малые Щербаки в Запорожье. ВСУ периодически пытаются контратаковать позиции ВС РФ в районе населенного пункта, в настоящий момент поселок находится практически на передовых позициях обороны российских войск.
россия
запорожская область
днепр (река)
2025
Панорамные кадры из поселка, разрушенного ударами ВСУ
