https://ria.ru/20250921/vsu-2043400977.html

Инфраструктура не пострадала при отражении атаки ВСУ на Севастополь

Инфраструктура не пострадала при отражении атаки ВСУ на Севастополь - РИА Новости, 21.09.2025

Инфраструктура не пострадала при отражении атаки ВСУ на Севастополь

Никакие объекты инфраструктуры при отражении атаки в Севастополе не пострадали, военные продолжают уничтожение воздушных целей, сообщил губернатор города Михаил РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T22:09:00+03:00

2025-09-21T22:09:00+03:00

2025-09-21T22:09:00+03:00

севастополь

михаил развожаев

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151182/21/1511822148_0:174:3024:1875_1920x0_80_0_0_9f0934449fdf6cb3ec9349295bdf1627.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Никакие объекты инфраструктуры при отражении атаки в Севастополе не пострадали, военные продолжают уничтожение воздушных целей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Ранее Развожаев сообщил, что силы ПВО уничтожили воздушную цель над морской акваторией вблизи Севастополя. "По предварительной информации, никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали. Военные продолжают работу по уничтожению воздушных целей", - написал губернатор.

https://ria.ru/20250921/sk-2043376281.html

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

севастополь, михаил развожаев, происшествия