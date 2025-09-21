Инфраструктура не пострадала при отражении атаки ВСУ на Севастополь

https://ria.ru/20250921/vsu-2043400977.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Никакие объекты инфраструктуры при отражении атаки в Севастополе не пострадали, военные продолжают уничтожение воздушных целей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Ранее Развожаев сообщил, что силы ПВО уничтожили воздушную цель над морской акваторией вблизи Севастополя. "По предварительной информации, никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали. Военные продолжают работу по уничтожению воздушных целей", - написал губернатор.
