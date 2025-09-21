Рейтинг@Mail.ru
Инфраструктура не пострадала при отражении атаки ВСУ на Севастополь - РИА Новости, 21.09.2025
22:09 21.09.2025
Инфраструктура не пострадала при отражении атаки ВСУ на Севастополь
2025-09-21T22:09:00+03:00
2025-09-21T22:09:00+03:00
севастополь
михаил развожаев
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Никакие объекты инфраструктуры при отражении атаки в Севастополе не пострадали, военные продолжают уничтожение воздушных целей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Ранее Развожаев сообщил, что силы ПВО уничтожили воздушную цель над морской акваторией вблизи Севастополя. "По предварительной информации, никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали. Военные продолжают работу по уничтожению воздушных целей", - написал губернатор.
севастополь
севастополь, михаил развожаев, происшествия
Севастополь, Михаил Развожаев, Происшествия
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на город Севастополь в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Никакие объекты инфраструктуры при отражении атаки в Севастополе не пострадали, военные продолжают уничтожение воздушных целей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Ранее Развожаев сообщил, что силы ПВО уничтожили воздушную цель над морской акваторией вблизи Севастополя.
"По предварительной информации, никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали. Военные продолжают работу по уничтожению воздушных целей", - написал губернатор.
СевастопольМихаил РазвожаевПроисшествия
 
 
