При атаке дронов ВСУ на Крым погибли два человека
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
23:19 21.09.2025 (обновлено: 09:32 22.09.2025)
При атаке дронов ВСУ на Крым погибли два человека
При атаке дронов ВСУ на Крым погибли два человека - РИА Новости, 22.09.2025
При атаке дронов ВСУ на Крым погибли два человека
Украинские войска атаковали Южный берег Крыма при помощи дронов, есть погибшие и пострадавшие в поселке Форос. РИА Новости, 22.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен — РИА Новости. Украинские войска атаковали Южный берег Крыма при помощи дронов, есть погибшие и пострадавшие в поселке Форос."В результате террористического акта, по предварительной информации, погибли два гражданских лица, 15 человек получили ранения различной степени тяжести", — сообщили в Минобороны.Боевики совершили атаку около 19.30 мск в курортной зоне, где нет военных объектов. При этом беспилотники были снаряжены фугасными боезарядами.Людям оказывают помощь. Повреждения получило здание школы в поселке, при этом пострадал охранник, а актовый зал был полностью разрушен. Учеников переведут на дистанционное обучение.Также повреждены несколько объектов на территории санатория "Форос". Глава республики Сергей Аксенов взял ситуацию на личный контроль.Узнать о пациентах из поселка Форос, находящихся на лечении, можно по телефонам:8 (978) 502-39-27, 8 (365) 426-03-31В свою очередь, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что Черноморский флот и силы ПВО отражают атаку дронов на город, уже сбито три штуки.Вечером средства ПВО сбили над российской территорией 22 беспилотника за четыре часа: по три над Крымом и Белгородской областью и еще 16 — над Черным морем. Ранее в воскресенье белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об одном погибшем и пяти пострадавших при атаке украинских БПЛА в регионе.Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на российские гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
1920
1920
true
При атаке дронов ВСУ на Крым погибли два человека

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен — РИА Новости. Украинские войска атаковали Южный берег Крыма при помощи дронов, есть погибшие и пострадавшие в поселке Форос.
"В результате террористического акта, по предварительной информации, погибли два гражданских лица, 15 человек получили ранения различной степени тяжести", — сообщили в Минобороны.
Боевики совершили атаку около 19.30 мск в курортной зоне, где нет военных объектов. При этом беспилотники были снаряжены фугасными боезарядами.
Людям оказывают помощь. Повреждения получило здание школы в поселке, при этом пострадал охранник, а актовый зал был полностью разрушен. Учеников переведут на дистанционное обучение.
Также повреждены несколько объектов на территории санатория "Форос". Глава республики Сергей Аксенов взял ситуацию на личный контроль.
Узнать о пациентах из поселка Форос, находящихся на лечении, можно по телефонам:
8 (978) 502-39-27, 8 (365) 426-03-31
В свою очередь, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что Черноморский флот и силы ПВО отражают атаку дронов на город, уже сбито три штуки.
Вечером средства ПВО сбили над российской территорией 22 беспилотника за четыре часа: по три над Крымом и Белгородской областью и еще 16 — над Черным морем. Ранее в воскресенье белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об одном погибшем и пяти пострадавших при атаке украинских БПЛА в регионе.
Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на российские гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
