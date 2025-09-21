https://ria.ru/20250921/vsu-2043397660.html
При атаке дронов ВСУ на Крым погибли два человека
При атаке дронов ВСУ на Крым погибли два человека - РИА Новости, 22.09.2025
При атаке дронов ВСУ на Крым погибли два человека
Украинские войска атаковали Южный берег Крыма при помощи дронов, есть погибшие и пострадавшие в поселке Форос. РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-21T23:19:00+03:00
2025-09-21T23:19:00+03:00
2025-09-22T09:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
республика крым
сергей аксенов (политик)
белгородская область
черное море
вячеслав гладков
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
республика крым
белгородская область
черное море
россия
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен — РИА Новости. Украинские войска атаковали Южный берег Крыма при помощи дронов, есть погибшие и пострадавшие в поселке Форос.
"В результате террористического акта, по предварительной информации, погибли два гражданских лица, 15 человек получили ранения различной степени тяжести", — сообщили в Минобороны.
Боевики совершили атаку около 19.30 мск в курортной зоне, где нет военных объектов. При этом беспилотники были снаряжены фугасными боезарядами.
Людям оказывают помощь. Повреждения получило здание школы в поселке, при этом пострадал охранник, а актовый зал был полностью разрушен. Учеников переведут на дистанционное обучение.
Также повреждены несколько объектов на территории санатория "Форос". Глава республики Сергей Аксенов
взял ситуацию на личный контроль.
Узнать о пациентах из поселка Форос, находящихся на лечении, можно по телефонам:
8 (978) 502-39-27, 8 (365) 426-03-31
В свою очередь, губернатор Севастополя
Михаил Развожаев сообщил, что Черноморский флот и силы ПВО отражают атаку дронов на город, уже сбито три штуки.
Вечером средства ПВО сбили над российской территорией 22 беспилотника за четыре часа: по три над Крымом и Белгородской областью
и еще 16 — над Черным морем
. Ранее в воскресенье белгородский губернатор Вячеслав Гладков
сообщил об одном погибшем и пяти пострадавших при атаке украинских БПЛА в регионе.
Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на российские гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.