https://ria.ru/20250921/vsu-2043397660.html

При атаке дронов ВСУ на Крым погибли два человека

При атаке дронов ВСУ на Крым погибли два человека - РИА Новости, 22.09.2025

При атаке дронов ВСУ на Крым погибли два человека

Украинские войска атаковали Южный берег Крыма при помощи дронов, есть погибшие и пострадавшие в поселке Форос. РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-21T23:19:00+03:00

2025-09-21T23:19:00+03:00

2025-09-22T09:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

республика крым

сергей аксенов (политик)

белгородская область

черное море

вячеслав гладков

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен — РИА Новости. Украинские войска атаковали Южный берег Крыма при помощи дронов, есть погибшие и пострадавшие в поселке Форос."В результате террористического акта, по предварительной информации, погибли два гражданских лица, 15 человек получили ранения различной степени тяжести", — сообщили в Минобороны.Боевики совершили атаку около 19.30 мск в курортной зоне, где нет военных объектов. При этом беспилотники были снаряжены фугасными боезарядами.Людям оказывают помощь. Повреждения получило здание школы в поселке, при этом пострадал охранник, а актовый зал был полностью разрушен. Учеников переведут на дистанционное обучение.Также повреждены несколько объектов на территории санатория "Форос". Глава республики Сергей Аксенов взял ситуацию на личный контроль.Узнать о пациентах из поселка Форос, находящихся на лечении, можно по телефонам:8 (978) 502-39-27, 8 (365) 426-03-31В свою очередь, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что Черноморский флот и силы ПВО отражают атаку дронов на город, уже сбито три штуки.Вечером средства ПВО сбили над российской территорией 22 беспилотника за четыре часа: по три над Крымом и Белгородской областью и еще 16 — над Черным морем. Ранее в воскресенье белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об одном погибшем и пяти пострадавших при атаке украинских БПЛА в регионе.Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на российские гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

республика крым

белгородская область

черное море

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, республика крым, сергей аксенов (политик), белгородская область, черное море, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины