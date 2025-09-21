Рейтинг@Mail.ru
Украинские БПЛА нанесли удар по Крыму, есть жертвы
Специальная военная операция на Украине
 
21:40 21.09.2025 (обновлено: 23:34 21.09.2025)
Украинские БПЛА нанесли удар по Крыму, есть жертвы
Около 15 человек пострадали в результате удара вражеских БПЛА на Южном берегу Крыма, число погибших уточняется, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 21.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Около 15 человек пострадали в результате удара вражеских БПЛА на Южном берегу Крыма, число погибших уточняется, сообщил глава республики Сергей Аксенов."В результате удара вражеских БПЛА повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос". Также повреждено здание школы в поселке. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие. На данный момент количество пострадавших - около 15 человек, число погибших уточняется", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По словам Аксенова, на месте работают профильные службы, людям оказывается вся необходимая помощь. Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.Вечером средства ПВО сбили над российской территорией 22 беспилотника за четыре часа: по три над Крымом и Белгородской областью и еще 16 — над Черным морем. Ранее в воскресенье белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об одном погибшем и пяти пострадавших при атаке украинских БПЛА в регионе.Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на российские гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Украинские БПЛА нанесли удар по Крыму, есть жертвы

Аксенов: украинские БПЛА ударили по Крыму, есть жертвы, 15 человек пострадали

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Около 15 человек пострадали в результате удара вражеских БПЛА на Южном берегу Крыма, число погибших уточняется, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"В результате удара вражеских БПЛА повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос". Также повреждено здание школы в поселке. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие. На данный момент количество пострадавших - около 15 человек, число погибших уточняется", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По словам Аксенова, на месте работают профильные службы, людям оказывается вся необходимая помощь. Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
Вечером средства ПВО сбили над российской территорией 22 беспилотника за четыре часа: по три над Крымом и Белгородской областью и еще 16 — над Черным морем. Ранее в воскресенье белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об одном погибшем и пяти пострадавших при атаке украинских БПЛА в регионе.
Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на российские гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
По фактам атак ВСУ в Запорожской области возбудили уголовное дело
По фактам атак ВСУ в Запорожской области возбудили уголовное дело
