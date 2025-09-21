https://ria.ru/20250921/vsu-2043396947.html

Украинские БПЛА нанесли удар по Крыму, есть жертвы

Украинские БПЛА нанесли удар по Крыму, есть жертвы - РИА Новости, 21.09.2025

Украинские БПЛА нанесли удар по Крыму, есть жертвы

Около 15 человек пострадали в результате удара вражеских БПЛА на Южном берегу Крыма, число погибших уточняется, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T21:40:00+03:00

2025-09-21T21:40:00+03:00

2025-09-21T23:34:00+03:00

республика крым

специальная военная операция на украине

сергей аксенов (политик)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Около 15 человек пострадали в результате удара вражеских БПЛА на Южном берегу Крыма, число погибших уточняется, сообщил глава республики Сергей Аксенов."В результате удара вражеских БПЛА повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос". Также повреждено здание школы в поселке. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие. На данный момент количество пострадавших - около 15 человек, число погибших уточняется", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По словам Аксенова, на месте работают профильные службы, людям оказывается вся необходимая помощь. Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.Вечером средства ПВО сбили над российской территорией 22 беспилотника за четыре часа: по три над Крымом и Белгородской областью и еще 16 — над Черным морем. Ранее в воскресенье белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об одном погибшем и пяти пострадавших при атаке украинских БПЛА в регионе.Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на российские гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

республика крым

2025

Новости

ru-RU

республика крым, сергей аксенов (политик), происшествия