БПЛА атаковал вторую за день автозаправку в ЛНР
ВСУ ударили беспилотником по АЗС в городе Стаханове в Луганской Народной Республики, сообщило в Telegram-канале правительство региона. РИА Новости, 21.09.2025
ЛУГАНСК, 21 сен - РИА Новости. ВСУ ударили беспилотником по АЗС в городе Стаханове в Луганской Народной Республики, сообщило в Telegram-канале правительство региона. Ранее в МЧС по ЛНР сообщали об ударе дрона по АЗС в городе Первомайске, там погибли два человека. "Сегодня около 17.00 БПЛА ВСУ атаковал автозаправочную станцию в Стаханове. В результате прямого попадания произошло возгорание топливной цистерны. На место происшествия оперативно выехали пожарные расчеты. Возгорание ликвидировано", - говорится в сообщении. Информация о возможных пострадавших уточняется.
