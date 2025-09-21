Рейтинг@Mail.ru
БПЛА атаковал вторую за день автозаправку в ЛНР
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:44 21.09.2025
БПЛА атаковал вторую за день автозаправку в ЛНР
БПЛА атаковал вторую за день автозаправку в ЛНР
ВСУ ударили беспилотником по АЗС в городе Стаханове в Луганской Народной Республики, сообщило в Telegram-канале правительство региона.
ЛУГАНСК, 21 сен - РИА Новости. ВСУ ударили беспилотником по АЗС в городе Стаханове в Луганской Народной Республики, сообщило в Telegram-канале правительство региона. Ранее в МЧС по ЛНР сообщали об ударе дрона по АЗС в городе Первомайске, там погибли два человека. "Сегодня около 17.00 БПЛА ВСУ атаковал автозаправочную станцию в Стаханове. В результате прямого попадания произошло возгорание топливной цистерны. На место происшествия оперативно выехали пожарные расчеты. Возгорание ликвидировано", - говорится в сообщении. Информация о возможных пострадавших уточняется.
БПЛА атаковал вторую за день автозаправку в ЛНР

ВСУ ударили беспилотником по АЗС в городе Стаханове в ЛНР

Сотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
ЛУГАНСК, 21 сен - РИА Новости. ВСУ ударили беспилотником по АЗС в городе Стаханове в Луганской Народной Республики, сообщило в Telegram-канале правительство региона.
Ранее в МЧС по ЛНР сообщали об ударе дрона по АЗС в городе Первомайске, там погибли два человека.
"Сегодня около 17.00 БПЛА ВСУ атаковал автозаправочную станцию в Стаханове. В результате прямого попадания произошло возгорание топливной цистерны. На место происшествия оперативно выехали пожарные расчеты. Возгорание ликвидировано", - говорится в сообщении.
Информация о возможных пострадавших уточняется.
Беспилотник атаковал автомобиль в ЛНР, погибла женщина
13 августа 2024, 09:40
