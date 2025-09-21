https://ria.ru/20250921/vsu-2043383916.html

БПЛА атаковал вторую за день автозаправку в ЛНР

БПЛА атаковал вторую за день автозаправку в ЛНР - РИА Новости, 21.09.2025

БПЛА атаковал вторую за день автозаправку в ЛНР

ВСУ ударили беспилотником по АЗС в городе Стаханове в Луганской Народной Республики, сообщило в Telegram-канале правительство региона. РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T19:44:00+03:00

2025-09-21T19:44:00+03:00

2025-09-21T19:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

стаханов

луганская народная республика

первомайск

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg

ЛУГАНСК, 21 сен - РИА Новости. ВСУ ударили беспилотником по АЗС в городе Стаханове в Луганской Народной Республики, сообщило в Telegram-канале правительство региона. Ранее в МЧС по ЛНР сообщали об ударе дрона по АЗС в городе Первомайске, там погибли два человека. "Сегодня около 17.00 БПЛА ВСУ атаковал автозаправочную станцию в Стаханове. В результате прямого попадания произошло возгорание топливной цистерны. На место происшествия оперативно выехали пожарные расчеты. Возгорание ликвидировано", - говорится в сообщении. Информация о возможных пострадавших уточняется.

https://ria.ru/20240813/ataka-1965860653.html

стаханов

луганская народная республика

первомайск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, стаханов, луганская народная республика, первомайск, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)