При атаке дрона ВСУ погиб житель Белгородской области
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
18:06 21.09.2025 (обновлено: 18:46 21.09.2025)
При атаке дрона ВСУ погиб житель Белгородской области
При атаке дрона ВСУ погиб житель Белгородской области
Украинские войска атаковали Ракитянский район Белгородской области при помощи БПЛА, есть погибший и пострадавшие, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 21.09.2025
БЕЛГОРОД, 21 сен — РИА Новости. Украинские войска атаковали Ракитянский район Белгородской области при помощи БПЛА, есть погибший и пострадавшие, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.&quot;В поселке Пролетарский дрон ударил по автомобилю. От полученных ранений водитель погиб на месте. Искренние соболезнования родным и близким погибшего&quot;, — написал он в Telegram-канале.Другой беспилотник атаковал коммерческий объект в том же поселке. Двоих мужчин с осколочными ранениями и женщину с подозрением на баротравму увезли в городскую больницу. Четвертой пострадавшей с осколочными ранениями оказывают помощь в Ракитянской ЦРБ.В селе Новоленинском еще один мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения рук и ног. FPV-дрон атаковал машину, она сгорела. Пострадавшего также доставили в районную больницу, позже он продолжит лечение в Белгороде.Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты в приграничных регионах. ВС России в ответ бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
БЕЛГОРОД, 21 сен — РИА Новости. Украинские войска атаковали Ракитянский район Белгородской области при помощи БПЛА, есть погибший и пострадавшие, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В поселке Пролетарский дрон ударил по автомобилю. От полученных ранений водитель погиб на месте. Искренние соболезнования родным и близким погибшего", — написал он в Telegram-канале.

Другой беспилотник атаковал коммерческий объект в том же поселке. Двоих мужчин с осколочными ранениями и женщину с подозрением на баротравму увезли в городскую больницу. Четвертой пострадавшей с осколочными ранениями оказывают помощь в Ракитянской ЦРБ.
В селе Новоленинском еще один мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения рук и ног. FPV-дрон атаковал машину, она сгорела. Пострадавшего также доставили в районную больницу, позже он продолжит лечение в Белгороде.
Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты в приграничных регионах. ВС России в ответ бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
