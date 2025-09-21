При атаке дрона ВСУ погиб житель Белгородской области

https://ria.ru/20250921/vsu-2043373223.html

Украинские войска атаковали Ракитянский район Белгородской области при помощи БПЛА, есть погибший и пострадавшие, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 21.09.2025

БЕЛГОРОД, 21 сен — РИА Новости. Украинские войска атаковали Ракитянский район Белгородской области при помощи БПЛА, есть погибший и пострадавшие, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В поселке Пролетарский дрон ударил по автомобилю. От полученных ранений водитель погиб на месте. Искренние соболезнования родным и близким погибшего", — написал он в Telegram-канале.Другой беспилотник атаковал коммерческий объект в том же поселке. Двоих мужчин с осколочными ранениями и женщину с подозрением на баротравму увезли в городскую больницу. Четвертой пострадавшей с осколочными ранениями оказывают помощь в Ракитянской ЦРБ.В селе Новоленинском еще один мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения рук и ног. FPV-дрон атаковал машину, она сгорела. Пострадавшего также доставили в районную больницу, позже он продолжит лечение в Белгороде.Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты в приграничных регионах. ВС России в ответ бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

2025

Новости

