Эксперт рассказал, как Украина вербует колумбийских наемников

Эксперт рассказал, как Украина вербует колумбийских наемников - РИА Новости, 21.09.2025

Эксперт рассказал, как Украина вербует колумбийских наемников

21.09.2025

МОСКВА, 21 сен – РИА Новости, Олег Краев. Нехватка личного состава вынудила ВСУ пересмотреть методы вербовки колумбийских наемников и отказаться от услуг посредников, заявил РИА Новости отставной колумбийский военный и правозащитник Данте Инкапье, ранее занимавшийся вербовкой колумбийцев на воинскую службу на Ближнем Востоке. "(Вербовщики – ред.) обычно открывают компанию в Колумбии с офисами и быстро распространяют информацию, что набирают людей для работы в Мексике, на Ближнем Востоке, в конфликтах в Африке или на Украине… На первых порах так начали отправлять людей на Украину, но ситуация вышла из-под контроля, потому что посредник стал не нужен. Украина находится в невыгодном положении с точки зрения численности личного состава, и ей нужны люди любой ценой", - заявил Инкапье. Президент Колумбии Густаво Петро ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне. Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.

