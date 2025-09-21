Рейтинг@Mail.ru
WSJ сообщила о "ночном кошмаре" ВСУ из-за России - РИА Новости, 21.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:52 21.09.2025
https://ria.ru/20250921/vsu-2043354277.html
WSJ сообщила о "ночном кошмаре" ВСУ из-за России
WSJ сообщила о "ночном кошмаре" ВСУ из-за России - РИА Новости, 21.09.2025
WSJ сообщила о "ночном кошмаре" ВСУ из-за России
Расширение радиуса действия российских беспилотников превратило логистику на фронте в кошмар для ВСУ, передает The Wall Street Journal со ссылкой на украинских... РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T15:52:00+03:00
2025-09-21T15:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
андрей белоусов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039319643_0:0:2911:1638_1920x0_80_0_0_facbe9e84c07a5565ebd918e4736974f.jpg
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Расширение радиуса действия российских беспилотников превратило логистику на фронте в кошмар для ВСУ, передает The Wall Street Journal со ссылкой на украинских солдат."Тяжелые беспилотники типа "матка" вылетают далеко за линию контроля и выпускают небольшие дроны со взрывчаткой, которые затем атакуют украинскую технику. &lt;…&gt; Противник выбирает участок дороги и превращает его в ночной кошмар", — говорится в материале.Отмечается, что дроны-матки еще и выполняют функции ретранслятора сигнала. Как подчеркивает издание, такая тактика позволяет российским БПЛА гораздо точнее поражать цели.В среду портал Business Insider сообщил, что ВСУ, пытаясь защититься от российских дронов, укрывают дороги матерчатыми сетками, однако это далеко не всегда им помогает.Ранее Forbes писал, что украинские военные испытывают нехватку техники из-за атак российских дронов. В материале отдельно отмечались успехи подразделения "Рубикон", чьи дроноводы усложняют логистику для ВСУ. Forbes назвал его одним из самых эффективных на фронте.Центр перспективных беспилотных технологий "Рубикон" сформировали по указанию главы Минобороны Андрея Белоусова в августе 2024 года на базе одного из боевых подразделений беспилотной авиации.Ключевые направления его работы — подготовка инструкторов из числа специалистов БПЛА действующих соединений и воинских частей и обучение операторов для боевой работы в зоне СВО.
https://ria.ru/20250921/diversanty-2043313078.html
https://ria.ru/20250921/tank-2043275957.html
https://ria.ru/20250921/obstrel-2043325035.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039319643_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f2392bbc95ca88fdc5b37078df5eb60d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей белоусов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
WSJ сообщила о "ночном кошмаре" ВСУ из-за России

WSJ: расширение радиуса действия российских БПЛА стало кошмаром для ВСУ

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне СВО
Военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
Военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Расширение радиуса действия российских беспилотников превратило логистику на фронте в кошмар для ВСУ, передает The Wall Street Journal со ссылкой на украинских солдат.
"Тяжелые беспилотники типа "матка" вылетают далеко за линию контроля и выпускают небольшие дроны со взрывчаткой, которые затем атакуют украинскую технику. <…> Противник выбирает участок дороги и превращает его в ночной кошмар", — говорится в материале.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
ВС России уничтожили диверсантов ВСУ, готовившихся к переправе через Днепр
11:13
Отмечается, что дроны-матки еще и выполняют функции ретранслятора сигнала. Как подчеркивает издание, такая тактика позволяет российским БПЛА гораздо точнее поражать цели.
В среду портал Business Insider сообщил, что ВСУ, пытаясь защититься от российских дронов, укрывают дороги матерчатыми сетками, однако это далеко не всегда им помогает.
Уничтоженный танк M1 Abrams производства США украинской армии - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Боец обнаружил танк Abrams под Херсоном
01:24
Ранее Forbes писал, что украинские военные испытывают нехватку техники из-за атак российских дронов. В материале отдельно отмечались успехи подразделения "Рубикон", чьи дроноводы усложняют логистику для ВСУ. Forbes назвал его одним из самых эффективных на фронте.
Центр перспективных беспилотных технологий "Рубикон" сформировали по указанию главы Минобороны Андрея Белоусова в августе 2024 года на базе одного из боевых подразделений беспилотной авиации.
Ключевые направления его работы — подготовка инструкторов из числа специалистов БПЛА действующих соединений и воинских частей и обучение операторов для боевой работы в зоне СВО.
Последствия украинского обстрела многоквартирного дома в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
ВСУ обстреляли многоквартирный дом в Запорожской области, есть пострадавшие
12:53
 
Специальная военная операция на УкраинеАндрей БелоусовВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала