https://ria.ru/20250921/vsu-2043354277.html
WSJ сообщила о "ночном кошмаре" ВСУ из-за России
WSJ сообщила о "ночном кошмаре" ВСУ из-за России - РИА Новости, 21.09.2025
WSJ сообщила о "ночном кошмаре" ВСУ из-за России
Расширение радиуса действия российских беспилотников превратило логистику на фронте в кошмар для ВСУ, передает The Wall Street Journal со ссылкой на украинских... РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T15:52:00+03:00
2025-09-21T15:52:00+03:00
2025-09-21T15:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
андрей белоусов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039319643_0:0:2911:1638_1920x0_80_0_0_facbe9e84c07a5565ebd918e4736974f.jpg
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Расширение радиуса действия российских беспилотников превратило логистику на фронте в кошмар для ВСУ, передает The Wall Street Journal со ссылкой на украинских солдат."Тяжелые беспилотники типа "матка" вылетают далеко за линию контроля и выпускают небольшие дроны со взрывчаткой, которые затем атакуют украинскую технику. <…> Противник выбирает участок дороги и превращает его в ночной кошмар", — говорится в материале.Отмечается, что дроны-матки еще и выполняют функции ретранслятора сигнала. Как подчеркивает издание, такая тактика позволяет российским БПЛА гораздо точнее поражать цели.В среду портал Business Insider сообщил, что ВСУ, пытаясь защититься от российских дронов, укрывают дороги матерчатыми сетками, однако это далеко не всегда им помогает.Ранее Forbes писал, что украинские военные испытывают нехватку техники из-за атак российских дронов. В материале отдельно отмечались успехи подразделения "Рубикон", чьи дроноводы усложняют логистику для ВСУ. Forbes назвал его одним из самых эффективных на фронте.Центр перспективных беспилотных технологий "Рубикон" сформировали по указанию главы Минобороны Андрея Белоусова в августе 2024 года на базе одного из боевых подразделений беспилотной авиации.Ключевые направления его работы — подготовка инструкторов из числа специалистов БПЛА действующих соединений и воинских частей и обучение операторов для боевой работы в зоне СВО.
https://ria.ru/20250921/diversanty-2043313078.html
https://ria.ru/20250921/tank-2043275957.html
https://ria.ru/20250921/obstrel-2043325035.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039319643_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f2392bbc95ca88fdc5b37078df5eb60d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей белоусов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
WSJ сообщила о "ночном кошмаре" ВСУ из-за России
WSJ: расширение радиуса действия российских БПЛА стало кошмаром для ВСУ