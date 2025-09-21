Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили артиллерийский склад в Сумах
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:20 21.09.2025
ВС России поразили артиллерийский склад в Сумах
ВС России поразили артиллерийский склад в Сумах - РИА Новости, 21.09.2025
ВС России поразили артиллерийский склад в Сумах
Удар нанесен в субботу по артиллерийскому складу ВСУ в Сумах, последовала сильная детонация, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского... РИА Новости, 21.09.2025
специальная военная операция на украине
сумы
сергей лебедев
вооруженные силы украины
ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Удар нанесен в субботу по артиллерийскому складу ВСУ в Сумах, последовала сильная детонация, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Сумы - сильные взрывы в 10.00, затем повторные удары... в 02.15 и 02.18 (21 сентября). Уничтоженные цели: утренний удар пришелся по артиллерийскому складу на восточной окраине Сум. Писали о сильной детонации. Ночные удары скорее сдерживающие ВСУ от глупости в духе контрнаступления", - заявил собеседник агентства.
сумы
сумы, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумы, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
ВС России поразили артиллерийский склад в Сумах

ВС России поразили артиллерийский склад на восточной окраине Сум

© РИА Новости / Михаил Фомичев
Командный пункт
Командный пункт
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Командный пункт. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Удар нанесен в субботу по артиллерийскому складу ВСУ в Сумах, последовала сильная детонация, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Сумы - сильные взрывы в 10.00, затем повторные удары... в 02.15 и 02.18 (21 сентября). Уничтоженные цели: утренний удар пришелся по артиллерийскому складу на восточной окраине Сум. Писали о сильной детонации. Ночные удары скорее сдерживающие ВСУ от глупости в духе контрнаступления", - заявил собеседник агентства.
Специальная военная операция на УкраинеСумыСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
Заголовок открываемого материала