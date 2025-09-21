https://ria.ru/20250921/vsu-2043313732.html
ВС России поразили артиллерийский склад в Сумах
ВС России поразили артиллерийский склад в Сумах
ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Удар нанесен в субботу по артиллерийскому складу ВСУ в Сумах, последовала сильная детонация, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Сумы - сильные взрывы в 10.00, затем повторные удары... в 02.15 и 02.18 (21 сентября). Уничтоженные цели: утренний удар пришелся по артиллерийскому складу на восточной окраине Сум. Писали о сильной детонации. Ночные удары скорее сдерживающие ВСУ от глупости в духе контрнаступления", - заявил собеседник агентства.
