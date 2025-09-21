https://ria.ru/20250921/vsu-2043313732.html

ВС России поразили артиллерийский склад в Сумах

ВС России поразили артиллерийский склад в Сумах - РИА Новости, 21.09.2025

ВС России поразили артиллерийский склад в Сумах

Удар нанесен в субботу по артиллерийскому складу ВСУ в Сумах, последовала сильная детонация, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского... РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T11:20:00+03:00

2025-09-21T11:20:00+03:00

2025-09-21T11:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумы

сергей лебедев

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148793/44/1487934402_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_48cdf2d8230462d0c05bded8323e2fcc.jpg

ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Удар нанесен в субботу по артиллерийскому складу ВСУ в Сумах, последовала сильная детонация, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Сумы - сильные взрывы в 10.00, затем повторные удары... в 02.15 и 02.18 (21 сентября). Уничтоженные цели: утренний удар пришелся по артиллерийскому складу на восточной окраине Сум. Писали о сильной детонации. Ночные удары скорее сдерживающие ВСУ от глупости в духе контрнаступления", - заявил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250324/vsu-2007064711.html

сумы

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сумы, сергей лебедев, вооруженные силы украины