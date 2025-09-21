https://ria.ru/20250921/vsu-2043313184.html

В Харьковской области уничтожили подразделение ВСУ

Подразделение ВСУ, которое должны были перебросить на купянское направление, уничтожено в результате удара в Чугуеве Харьковской области Украины, сообщил РИА Новости

ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Подразделение ВСУ, которое должны были перебросить на купянское направление, уничтожено в результате удара в Чугуеве Харьковской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "В Чугуеве похоронили подразделение, которое должны были перекинуть на Купянское направление", - заявил собеседник агентства. По его словам, также были нанесены удары и по Харькову.

