https://ria.ru/20250921/vsu-2043313184.html
В Харьковской области уничтожили подразделение ВСУ
В Харьковской области уничтожили подразделение ВСУ - РИА Новости, 21.09.2025
В Харьковской области уничтожили подразделение ВСУ
Подразделение ВСУ, которое должны были перебросить на купянское направление, уничтожено в результате удара в Чугуеве Харьковской области Украины, сообщил РИА... РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T11:15:00+03:00
2025-09-21T11:15:00+03:00
2025-09-21T11:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
чугуев
харьковская область
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040369842_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_14f0c5151c7a17239fa38db7339b326c.jpg
ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Подразделение ВСУ, которое должны были перебросить на купянское направление, уничтожено в результате удара в Чугуеве Харьковской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "В Чугуеве похоронили подразделение, которое должны были перекинуть на Купянское направление", - заявил собеседник агентства. По его словам, также были нанесены удары и по Харькову.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
чугуев
харьковская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040369842_503:0:2871:1776_1920x0_80_0_0_bec5119c60f46e42af2690e57b5bbf08.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чугуев, харьковская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Чугуев, Харьковская область, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
В Харьковской области уничтожили подразделение ВСУ
В харьковском Чугуеве уничтожили подразделение украинских военных