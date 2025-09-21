https://ria.ru/20250921/vsu-2043312885.html

ВСУ атаковали Белгородскую область более 80 БПЛА за сутки

Украинские военные за минувшие сутки атаковали Белгородскую область порядка 85 беспилотниками, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T11:11:00+03:00

происшествия

белгородская область

дубровка

грайворон

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Украинские военные за минувшие сутки атаковали Белгородскую область порядка 85 беспилотниками, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Информация о нанесённых ВСУ ударах по нашему региону за прошедшие сутки: в Белгородском районе по сёлам Лозовое, Николаевка и хутору Церковный совершены атаки четырех беспилотников, один из которых сбит. В селе Николаевка повреждены навес частного дома, автомобиль и две надворные постройки, в селе Лозовое - частный дом, а также уничтожена огнём хозяйственная постройка", - написал он в Telegram-канале. Кроме того, в Валуйском муниципальном округе сёла Бутырки, Долгое, Кукуевка, Новопетровка, а также хутор Дубровка атакованы шестью БПЛА, пять из которых подавлены и сбиты, в хуторе Дубровка повреждена линия газоснабжения. Губернатор отметил, что в Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворон, посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Дроновка, Дунайка, Козинка, Пороз и Рождественка выпущен 21 боеприпас и совершены атаки девяти БПЛА, один из которых сбит, в городе Грайворон повреждены гараж и два автомобиля. Гладков добавил, что в Краснояружском районе: посёлки Красная Яруга и Прилесье, сёла Вязовое, Репяховка, Староселье, Теребрено и Отрадовка подверглись четырем обстрелам, в ходе которых выпущено девять боеприпасов, и атакам 25 БПЛА, 12 из которых сбиты. В посёлке Красная Яруга пострадал мирный житель, он продолжает лечение в больнице. В субботу за медицинской помощью обратился пострадавший при атаке дрона на автомобиль 19 сентября в районе села Отрадовка, у него диагностировали минно-взрывную травму и баротравму, лечение продолжает в больнице. В посёлке Красная Яруга повреждены две квартиры в многоквартирном доме и грузовой автомобиль, отметил губернатор. Кроме того, в Ракитянском районе посёлки Пролетарский, Ракитное и село Киселево подверглись атакам четырех БПЛА. В посёлке Пролетарский повреждены здание предприятия и четыре квартиры многоквартирного дома, в районе села Киселёво загорелся автомобиль, огонь ликвидирован. "В Шебекинском муниципальном округе по сёлам Вознесеновка, Максимовка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка, Червона Дибровка и хутору Бондаренков нанесены удары 37 БПЛА, из которых 30 подавлены и сбиты. В селе Червона Дибровка повреждены автомобиль и оборудование коммерческого объекта, в селе Новая Таволжанка - социальный объект и легковой автомобиль, в селе Максимовка - линия электропередачи, в хуторе Бондаренков - коммерческий объект, в селе Муром - два частных дома, один из которых уничтожен огнём. Сегодня утром в результате обстрела города Шебекино погибла мирная жительница. Повреждены три частных дома и автомобиль", - добавил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

происшествия, белгородская область, дубровка, грайворон, вячеслав гладков, вооруженные силы украины