Россия надорвалась: Европа убедилась, что ВСУ теперь дойдут до Москвы

Западные СМИ оживленно цитируют вчерашнее заявление Зеленского, где он наконец озвучил истинные планы его европейских кураторов: "Может случиться так, что...

Западные СМИ оживленно цитируют вчерашнее заявление Зеленского, где он наконец озвучил истинные планы его европейских кураторов: "Может случиться так, что вообще не будет никакого итогового документа о завершении войны на Украине". Иными словами, судя по всему, Украина с ее "желающими" приняли финальное решение вообще отойти от любых намеков на мирное решение конфликта, пользуясь тем, что Дональд Трамп сделал в миротворчестве неопределенную паузу и заявил, что "(больше) не будет навязывать условия урегулирования конфликта между Россией и Украиной".На сцену из пыльного шкафа даже вытащили скелет Ющенко (помните такого?), который прошамкал, что "Киев устроит только один мирный договор с Россией — если ВСУ дойдут до Москвы".Источники такой ошеломительной смелости, естественно, находятся не в Киеве, а в европейских столицах, где в итоге на основе синей изоленты был слеплен грандиозный план победы над Россией. План базируется на двух резных буфетных ножках: 1) европейские натовцы закроют небо над Украиной, чтобы лишить Россию преимущества в воздухе и спасти ВСУ и оборонку Украины от неминуемого уничтожения; 2) объединенные мощности ВПК стран НАТО наконец обгонят мощности России, и она испугается, остановится, сдастся и отступит за Урал.В минувшую пятницу Объединенный королевский институт по исследованию вопросов безопасности и обороны (RUSI) опубликовал доклад под названием "Момент Европы: стратегия убежища для Украины", где изо всех сил создается ощущение, что бесполетная зона НАТО над Украиной — это совершенно безопасно, потому что Россия ничего не сделает (ну тот самый бумажный тигр, крадущийся дракон, Гарри Поттер и железная балалайка).Со второй частью гениального плана еще проще: в тот же день Фонд Карнеги* опубликовал заключение лучших в мире военных экспертов, которые утверждают, что "военная промышленность России выдохлась" и вообще все очень плохо.Интересно, что все это совершенно случайным образом совпало с празднованием Дня российского оружейника, в рамках которого президент России посетил тематическую выставку в Перми и провел заседание Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ.Не зная о печальном диагнозе, поставленном западными светилами российскому ВПК, Владимир Путин высоко оценил работу наших оружейников и сообщил, что "буквально за полтора-два года по некоторым видам вооружения увеличение производства произошло "не в какие-то проценты, а в разы: в два, в три, в десять, в 15, а по некоторым изделиям — почти в 30 раз".По словам российского лидера, "российские оборонно-промышленный комплекс и армия качественно меняются" и "в будущем Вооруженные силы Российской Федерации будут только укрепляться", причем "на новой технологической базе". В свою очередь, на заседании с членами Военно-промышленной комиссии был обсужден ход работы над новой государственной программой вооружений на период до 2036 года, где главный упор был сделан на разработке и производстве вооружений "с максимальным использованием опыта спецоперации" (читай — у русских дронов и ракет великое будущее), для которых уже сейчас началась подготовка инфраструктуры, включая новые базы, арсеналы и аэродромы.Получается, что российский ВПК не в курсе, что он выдохся, и стремительно идет вперед.В начале сентября в ГУР МО Украины решили пощупать пульс смертельно больного и посчитали объемы вооружений, которые российская армия получит до конца года. Цифры настолько не понравились, что вместо строчки "нам каюк" в финальной справке написали "объемы выпускаемой военной продукции, а также увеличение дальности действия, точности поражения и мощности боевых частей средств поражения свидетельствуют о том, что Москва готовится к военному конфликту с западными странами".Например, по сравнению с 2024 годом только число пусков наших ударных дронов увеличилось на 1130% (с 528 до 6495 в месяц), и пик еще за горизонтом. Это подтверждают в The New York Times, отмечая, что "в 2025 году российские заводы произвели более 34 000 ударных дронов и приманок, что в девять раз превышает объем производства в 2024 году", при этом ранее использовавшиеся западные компоненты, которые оказались слишком уязвимы к электронным помехам, были полностью заменены на отечественные.Не так давно известный военный ресурс "Радио Свобода — Свободная Европа"** совместно с группой The Conflict Intelligence Team (CIT) решили опровергнуть смехотворные мифы, распространяемые Кремлем, и в докладе "Опережает ли Россия НАТО в производстве вооружений?" опубликовали результаты своих изысков. Краткий вывод: единственное направление, где НАТО пока опережает Россию, — производство боевых самолетов. По остальным направлениям мы имеем многократный (как минимум двукратный) перевес: например, по артиллерийским снарядам — четыре миллиона в год у нас против 1,7 миллиона у них, вместе взятых; по баллистическим и крылатым ракетам — 3000 у нас против 1200 у них.В стыдливо опущенном хвосте доклада запутался вопрос: как же так? Как страна-бензоколонка с дефицитом гречки не дает шансов коллективному Западу, который хвастается двадцатикратным экономическим перевесом и зашкаливающей капитализацией Apple?Частично завеса тайны приоткрывается в материале издания Responsible Statecraft, где делается вывод о том, что Россия делает все, чтобы победить, а Запад — чтобы максимально заработать: "Россия превосходит Запад в производстве оружия из-за экзистенциального подхода к войне, эффективного использования советского промышленного наследия и круглосуточного режима работы заводов при затратах в 15 раз меньших, чем у коалиции НАТО".При этом русское оружие ждут по всему миру. По данным Вашингтонского института ближневосточной политики, весь Ближний Восток застыл на низком старте в ожидании окончания конфликта на Украине. Американцы так боятся того, что после Украины Россия выйдет на мировой рынок с огромным ассортиментом проверенных в боях современных вооружений, что уже сейчас они заранее готовят "блокирующие меры".Получается, чем дольше Запад тянет с завершением конфликта на Украине, тем с более смертоносным и многочисленным арсеналом выйдет из него Россия.В это танго можно танцевать вдвоем, главное — не наступить себе самому на ногу.* Организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России.** Признано в России СМИ-иноагентом.

