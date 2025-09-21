https://ria.ru/20250921/vs-2043326134.html
ПВО за сутки сбила 65 дронов
Российские военные ударили по местам запуска украинских дронов, сообщило Минобороны.
2025-09-21T13:03:00+03:00
2025-09-21T13:03:00+03:00
2025-09-21T16:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Российские военные ударили по местам запуска украинских дронов, сообщило Минобороны."Нанесено поражение местам запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности", — говорится в заявлении.Для этого применялись тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия.Кроме того, ВС России поразили пункты временной дислокации ВСУ и наемников в 138-ми районах. Также силы ПВО сбили 65 беспилотников, а Черноморский флот уничтожил два безэкипажных катера в северо-западной части Черного моря.Всего с начала спецоперации российские бойцы уничтожили:
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России поразили места запуска дронов и позиции ВСУ в 138 районах
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Российские военные ударили по местам запуска украинских дронов, сообщило Минобороны.
"Нанесено поражение местам запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности", — говорится в заявлении.
Для этого применялись тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия.
Кроме того, ВС России поразили пункты временной дислокации ВСУ и наемников в 138-ми районах. Также силы ПВО сбили 65 беспилотников, а Черноморский флот уничтожил два безэкипажных катера в северо-западной части Черного моря.
Всего с начала спецоперации российские бойцы уничтожили:
- 667 самолетов;
- 283 вертолета;
- 85 483 беспилотных летательных аппарата;
- 628 ЗРК;
- 25198 танков и других боевых бронированных машин;
- 1592 боевые машины РСЗО;
- 29777 орудий полевой артиллерии и минометов;
- 42309 единиц специальной военной автомобильной техники.