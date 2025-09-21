Рейтинг@Mail.ru
ПВО за сутки сбила 65 дронов
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:03 21.09.2025 (обновлено: 16:31 21.09.2025)
ПВО за сутки сбила 65 дронов
Российские военные ударили по местам запуска украинских дронов, сообщило Минобороны. РИА Новости, 21.09.2025
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Российские военные ударили по местам запуска украинских дронов, сообщило Минобороны."Нанесено поражение местам запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности", — говорится в заявлении.Для этого применялись тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия.Кроме того, ВС России поразили пункты временной дислокации ВСУ и наемников в 138-ми районах. Также силы ПВО сбили 65 беспилотников, а Черноморский флот уничтожил два безэкипажных катера в северо-западной части Черного моря.Всего с начала спецоперации российские бойцы уничтожили:
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Российские военные ударили по местам запуска украинских дронов, сообщило Минобороны.
"Нанесено поражение местам запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности", — говорится в заявлении.
Для этого применялись тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия.
Кроме того, ВС России поразили пункты временной дислокации ВСУ и наемников в 138-ми районах. Также силы ПВО сбили 65 беспилотников, а Черноморский флот уничтожил два безэкипажных катера в северо-западной части Черного моря.
Всего с начала спецоперации российские бойцы уничтожили:
  • 667 самолетов;
  • 283 вертолета;
  • 85 483 беспилотных летательных аппарата;
  • 628 ЗРК;
  • 25198 танков и других боевых бронированных машин;
  • 1592 боевые машины РСЗО;
  • 29777 орудий полевой артиллерии и минометов;
  • 42309 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
