ПВО за сутки сбила 65 дронов

Российские военные ударили по местам запуска украинских дронов, сообщило Минобороны. РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T13:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Российские военные ударили по местам запуска украинских дронов, сообщило Минобороны."Нанесено поражение местам запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности", — говорится в заявлении.Для этого применялись тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия.Кроме того, ВС России поразили пункты временной дислокации ВСУ и наемников в 138-ми районах. Также силы ПВО сбили 65 беспилотников, а Черноморский флот уничтожил два безэкипажных катера в северо-западной части Черного моря.Всего с начала спецоперации российские бойцы уничтожили:

россия

2025

Варвара Скокшина

