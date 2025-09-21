https://ria.ru/20250921/voennye-2043348640.html
Военные, участвовавшие в учениях "Запад-2025", вернулись в Россию
Военные, участвовавшие в учениях "Запад-2025", вернулись в Россию - РИА Новости, 21.09.2025
Военные, участвовавшие в учениях "Запад-2025", вернулись в Россию
Российские военнослужащие, участвовавшие в совместных российской-белорусских стратегических учениях "Запад-2025" на территории Белоруссии, убыли домой, сообщила РИА Новости, 21.09.2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042328302_0:263:3074:1992_1920x0_80_0_0_ffe594f4adedf0e128b0bb1858d626be.jpg
МИНСК, 21 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие, участвовавшие в совместных российской-белорусских стратегических учениях "Запад-2025" на территории Белоруссии, убыли домой, сообщила пресс-служба белорусского министерства обороны. Совместное стратегическое учение вооруженных сил Белоруссии и Российской Федерации "Запад-2025" проходило с 12 по 16 сентября на территории двух стран. "Российские военнослужащие, принимавшие участие в совместном стратегическом учении, убыли в пункты постоянной дислокации в Российской Федерации", - говорится в сообщении. В то же время в Белоруссию возвращаются военнослужащие, участвовавшие в учении "Запад-2025" на российских полигонах. Пресс-служба опубликовала фотографии прибытия первого эшелона с военнослужащими столичной механизированной бригады, участвовавшими в совместном учении на полигонах Российской Федерации. "Танковые, мотострелковые воинские части, подразделения войсковой ПВО и БЛА в течение двух месяцев проходили подготовку в учебных центрах, перенимая передовой опыт у российских коллег. Полученные навыки были успешно применены в ходе учения "Запад-2025", - говорится в сообщении.
Безопасность, Белоруссия, Учения "Запад-2025"
МИНСК, 21 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие, участвовавшие в совместных российской-белорусских стратегических учениях "Запад-2025" на территории Белоруссии, убыли домой, сообщила пресс-служба белорусского министерства обороны.
Совместное стратегическое учение вооруженных сил Белоруссии
и Российской Федерации "Запад-2025" проходило с 12 по 16 сентября на территории двух стран.
"Российские военнослужащие, принимавшие участие в совместном стратегическом учении, убыли в пункты постоянной дислокации в Российской Федерации", - говорится в сообщении.
В то же время в Белоруссию возвращаются военнослужащие, участвовавшие в учении "Запад-2025" на российских полигонах.
Пресс-служба опубликовала фотографии прибытия первого эшелона с военнослужащими столичной механизированной бригады, участвовавшими в совместном учении на полигонах Российской Федерации.
"Танковые, мотострелковые воинские части, подразделения войсковой ПВО и БЛА в течение двух месяцев проходили подготовку в учебных центрах, перенимая передовой опыт у российских коллег. Полученные навыки были успешно применены в ходе учения "Запад-2025", - говорится в сообщении.