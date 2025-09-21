Рейтинг@Mail.ru
Военные, участвовавшие в учениях "Запад-2025", вернулись в Россию - РИА Новости, 21.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:21 21.09.2025
https://ria.ru/20250921/voennye-2043348640.html
Военные, участвовавшие в учениях "Запад-2025", вернулись в Россию
Военные, участвовавшие в учениях "Запад-2025", вернулись в Россию - РИА Новости, 21.09.2025
Военные, участвовавшие в учениях "Запад-2025", вернулись в Россию
Российские военнослужащие, участвовавшие в совместных российской-белорусских стратегических учениях "Запад-2025" на территории Белоруссии, убыли домой, сообщила РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T15:21:00+03:00
2025-09-21T15:21:00+03:00
безопасность
белоруссия
учения "запад-2025"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042328302_0:263:3074:1992_1920x0_80_0_0_ffe594f4adedf0e128b0bb1858d626be.jpg
МИНСК, 21 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие, участвовавшие в совместных российской-белорусских стратегических учениях "Запад-2025" на территории Белоруссии, убыли домой, сообщила пресс-служба белорусского министерства обороны. Совместное стратегическое учение вооруженных сил Белоруссии и Российской Федерации "Запад-2025" проходило с 12 по 16 сентября на территории двух стран. "Российские военнослужащие, принимавшие участие в совместном стратегическом учении, убыли в пункты постоянной дислокации в Российской Федерации", - говорится в сообщении. В то же время в Белоруссию возвращаются военнослужащие, участвовавшие в учении "Запад-2025" на российских полигонах. Пресс-служба опубликовала фотографии прибытия первого эшелона с военнослужащими столичной механизированной бригады, участвовавшими в совместном учении на полигонах Российской Федерации. "Танковые, мотострелковые воинские части, подразделения войсковой ПВО и БЛА в течение двух месяцев проходили подготовку в учебных центрах, перенимая передовой опыт у российских коллег. Полученные навыки были успешно применены в ходе учения "Запад-2025", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250918/rossiya-2042753451.html
https://ria.ru/20250915/ucheniya-2041982260.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042328302_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_cdece267822a3661fa00dabb396fdeb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, белоруссия, учения "запад-2025"
Безопасность, Белоруссия, Учения "Запад-2025"
Военные, участвовавшие в учениях "Запад-2025", вернулись в Россию

Военные, участвовавшие в учениях "Запад-2025" в Белоруссии, вернулись в Россию

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСовместное стратегическое учение России и Белоруссии "Запад-2025" в Нижегородской области
Совместное стратегическое учение России и Белоруссии Запад-2025 в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Совместное стратегическое учение России и Белоруссии "Запад-2025" в Нижегородской области
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 21 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие, участвовавшие в совместных российской-белорусских стратегических учениях "Запад-2025" на территории Белоруссии, убыли домой, сообщила пресс-служба белорусского министерства обороны.
Совместное стратегическое учение вооруженных сил Белоруссии и Российской Федерации "Запад-2025" проходило с 12 по 16 сентября на территории двух стран.
Совместное стратегическое учение России и Белоруссии Запад-2025 в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Россия надеется, что наблюдатели поняли, что "Запад-2025" не несет угрозы
18 сентября, 16:35
"Российские военнослужащие, принимавшие участие в совместном стратегическом учении, убыли в пункты постоянной дислокации в Российской Федерации", - говорится в сообщении.
В то же время в Белоруссию возвращаются военнослужащие, участвовавшие в учении "Запад-2025" на российских полигонах.
Пресс-служба опубликовала фотографии прибытия первого эшелона с военнослужащими столичной механизированной бригады, участвовавшими в совместном учении на полигонах Российской Федерации.
"Танковые, мотострелковые воинские части, подразделения войсковой ПВО и БЛА в течение двух месяцев проходили подготовку в учебных центрах, перенимая передовой опыт у российских коллег. Полученные навыки были успешно применены в ходе учения "Запад-2025", - говорится в сообщении.
На земле и на суше: как проходят учения Запад-2025 - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
На земле и на суше: как проходят учения "Запад-2025"
15 сентября, 10:57
 
БезопасностьБелоруссияУчения "Запад-2025"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала