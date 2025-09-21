В Роспотребнадзоре нашли новые перспективы в терапии COVID-19

https://ria.ru/20250921/virus-2043280242.html

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Ученые Роспотребнадзора изучают противовирусное действие биологически активных веществ, они выяснили, что природные вещества из морских водорослей могут стать основой для разработки новых средств против COVID-19 и других вирусов, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. "Специалисты Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова Роспотребнадзора изучают противовирусное действие биологически активных веществ, получаемых из морских водорослей, которые могут оказать помощь в борьбе с вирусами, включая SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19", - рассказали в пресс-службе. Там уточнили, что специалисты изучали влияние на SARS-CoV-2 сульфатированных полисахаридов – это особые углеводы, извлекаемые из красной водоросли Mazzaella parksii. "Для этого учёные исследуют восемь различных фракций каррагинанов (углеводов), полученных из этой водоросли. Важным этапом работы является проверка безопасности этих веществ для клеток, даже при высоких концентрациях, а также их способности предотвращать заражение клеток вирусом", - пояснили в ведомстве. Результаты исследования показали, что каррагинаны эффективно блокируют ранние стадии заражения вирусом, кроме того, не наносят вреда клеткам даже в больших дозах, что свидетельствует о их потенциале в борьбе с инфекцией. "Данное исследование демонстрирует, что природные вещества из морских водорослей могут стать основой для разработки новых средств против COVID-19 и других вирусов. Это открытие обладает потенциалом для создания эффективных методов лечения и профилактики инфекционных заболеваний", - добавили в Роспотребнадзоре. Там отметили, что в будущем исследования могут расширить познания специалистов Роспотребнадзора о механизмах действия вирусов и способов их блокировки с помощью природных соединений, что крайне важно для здоровья населения.

