Бизнесмен оценил возможность поставки индийских вин в Россию
21.09.2025
Бизнесмен оценил возможность поставки индийских вин в Россию
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Вина Индии при поставке на российский рынок могут быть конкурентоспособными за счет сочетания цены и качества, сообщил РИА Новости менеджер по продвижению торговли компании-поставщика вина Good Drop Санджай Вагела. "Мы пока изучаем обстановку, но Россия привлекает внимание по поставкам не только чая, но и вина", - сказал собеседник агентства на полях выставки WorldFood Moscow 2025. По словам менеджера, к достоинствам индийских вин относятся цена, качество и разнообразие: они производятся в разных регионах страны. В первую очередь вина из Индии появились бы в Москве, а впоследствии и в других регионах РФ, добавил предприниматель. Менеджер по продвижению торговли также выразил уверенность, что индийские вина смогли бы со временем конкурировать с аналогичным экспортом других незападных государств, набирающим популярность в России. "Это не произошло бы сразу, но в долгосрочной перспективе - безусловно. В других странах просто раньше закрепилась культура виноделия", - объяснил собеседник агентства.
Бизнесмен оценил возможность поставки индийских вин в Россию

Вагела: вина Индии могут быть конкурентоспособными на российском рынке

Разлив вина
Разлив вина
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Разлив вина. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Вина Индии при поставке на российский рынок могут быть конкурентоспособными за счет сочетания цены и качества, сообщил РИА Новости менеджер по продвижению торговли компании-поставщика вина Good Drop Санджай Вагела.
"Мы пока изучаем обстановку, но Россия привлекает внимание по поставкам не только чая, но и вина", - сказал собеседник агентства на полях выставки WorldFood Moscow 2025.
По словам менеджера, к достоинствам индийских вин относятся цена, качество и разнообразие: они производятся в разных регионах страны. В первую очередь вина из Индии появились бы в Москве, а впоследствии и в других регионах РФ, добавил предприниматель.
Менеджер по продвижению торговли также выразил уверенность, что индийские вина смогли бы со временем конкурировать с аналогичным экспортом других незападных государств, набирающим популярность в России.
"Это не произошло бы сразу, но в долгосрочной перспективе - безусловно. В других странах просто раньше закрепилась культура виноделия", - объяснил собеседник агентства.
