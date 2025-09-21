https://ria.ru/20250921/vina-2043292548.html

Бизнесмен оценил возможность поставки индийских вин в Россию

Бизнесмен оценил возможность поставки индийских вин в Россию - РИА Новости, 21.09.2025

Бизнесмен оценил возможность поставки индийских вин в Россию

Вина Индии при поставке на российский рынок могут быть конкурентоспособными за счет сочетания цены и качества, сообщил РИА Новости менеджер по продвижению... РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T08:43:00+03:00

2025-09-21T08:43:00+03:00

2025-09-21T08:43:00+03:00

экономика

россия

индия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000493404_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_029ea6a07e85cfd3224a254f3d663d27.jpg

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Вина Индии при поставке на российский рынок могут быть конкурентоспособными за счет сочетания цены и качества, сообщил РИА Новости менеджер по продвижению торговли компании-поставщика вина Good Drop Санджай Вагела. "Мы пока изучаем обстановку, но Россия привлекает внимание по поставкам не только чая, но и вина", - сказал собеседник агентства на полях выставки WorldFood Moscow 2025. По словам менеджера, к достоинствам индийских вин относятся цена, качество и разнообразие: они производятся в разных регионах страны. В первую очередь вина из Индии появились бы в Москве, а впоследствии и в других регионах РФ, добавил предприниматель. Менеджер по продвижению торговли также выразил уверенность, что индийские вина смогли бы со временем конкурировать с аналогичным экспортом других незападных государств, набирающим популярность в России. "Это не произошло бы сразу, но в долгосрочной перспективе - безусловно. В других странах просто раньше закрепилась культура виноделия", - объяснил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250921/rossija-2043292177.html

https://ria.ru/20250918/titov-2042822351.html

россия

индия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, индия, москва