В Забайкалье арестовали замглавы компании, чей вездеход утонул в озере

Суд арестовал замглавы компании, при затоплении вездехода которой погибли люди
Экстренные службы на берегу озера Амудиса в Забайкалье, где во время поездки на вездеходе погибли пятеро мужчин
Экстренные службы на берегу озера Амудиса в Забайкалье, где во время поездки на вездеходе погибли пятеро мужчин. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 21 сен - РИА Новости. Суд арестовал заместителя руководителя компании, чей вездеход утонул в озере в Каларском округе Забайкалья, в результате чего погибли пять человек, сообщает в своём Тelegram-канале следственное управление СК РФ по региону.
Во вторник при форсировании водоема затонул вездеход, в котором находились девять человек. В результате погибли пять человек - трое сотрудников коммерческих организаций, а также двое сотрудников охранного предприятия. Водителю вездехода и троим пассажирам удалось спастись. В пятницу водителя вездехода задержали. В субботу он был арестован.
По данным следствия, заместитель генерального директора компании, нарушив должностные обязанности, допустил к управлению вездеходом мужчину, не имеющего соответствующих прав и квалификации. А также допустил эксплуатацию вездехода, не зарегистрированного в установленном законом порядке и без прохождения технического осмотра.
"Сегодня суд удовлетворил ходатайство следователей об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении управления.
После гибели пяти человек возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. В среду утром вертолёт со спасателями, водолазами, следователями СК региона и сотрудниками полиции вылетел к озеру Амудиса в Забайкальском крае, куда упал вездеход с людьми. К вечеру водолазы подняли тела трех погибших, их доставили в больницу для опознания.
Как рассказал в четверг РИА Новости представитель экстренных служб, специалистам не удалось вытащить вездеход из озера, подъем машины продолжит подрядная организация.
